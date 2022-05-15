Видео: Tesla Model 3 превратили в танк. Илона Маска пригласили протестировать его

Немецкие блогеры с YouTube-канала The Real Life Guys превратили Tesla Model 3 в полноценный танк, оснастив ее гусеницами и комплектующими для их работы. Получившееся назвали Model T. Ролик опубликован на их канале.Электромобиль оснастили гусеничными лентами массой 1,3 тонны каждая. Помимо них в подвеске применены 24 амортизационные стойки. В итоге масса Model T составила шесть тонн.Это позволяет гусеницам функционировать, и, как следствие, электрокар может ездить по бездорожью. Дорожный просвет Model T составил 80 см.В деле электротанк пока не испытали. The Real Life Guys обещают сделать это в следующем видео. Блогеры также пригласили Илона Маска присоединиться тест-драйву Model T.Tesla Model 3 стабильно подвергается необычным апгрейдам. Электромобиль уже превращали в снегоход, оснастив их также гусеницами, только теми, что стоят в реальных снегоходах.