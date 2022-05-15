Tesla Электромобили

Видео: Tesla Model 3 превратили в танк. Илона Маска пригласили протестировать его

Денис
Снимок экрана 2022-05-15 в 04.54.36.png

Немецкие блогеры с YouTube-канала The Real Life Guys превратили Tesla Model 3 в полноценный танк, оснастив ее гусеницами и комплектующими для их работы. Получившееся назвали Model T. Ролик опубликован на их канале. 


Электромобиль оснастили гусеничными лентами массой 1,3 тонны каждая. Помимо них в подвеске применены 24 амортизационные стойки. В итоге масса Model T составила шесть тонн. 

Это позволяет гусеницам функционировать, и, как следствие, электрокар может ездить по бездорожью. Дорожный просвет Model T составил 80 см. 

В деле электротанк пока не испытали. The Real Life Guys обещают сделать это в следующем видео. Блогеры также пригласили Илона Маска присоединиться  тест-драйву Model T. 

Tesla Model 3 стабильно подвергается необычным апгрейдам. Электромобиль уже превращали в снегоход, оснастив их также гусеницами, только теми, что стоят в реальных снегоходах. 
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Комментарии

S.T.A.L.K.E.R.
+312
S.T.A.L.K.E.R.
Кто Академика насмотрелся ?! 😁😁😁
15 мая 2022 в 13:05
#
saintmaybach
+829
saintmaybach
При 6 тоннах веса аккумулятора хватит, чтобы завести, проехать 3 метра и послушать половину песни Киркорова.
15 мая 2022 в 13:15
#
+13
607030
Да согласен. Аккума не на долго.
15 мая 2022 в 13:23
#
Вася Вотафаков
+4879
Вася Вотафаков
Интересно, как изменился разгон до сотки 🤔😂
15 мая 2022 в 14:46
#
Tigrolik
+498
Tigrolik
Дайте эту поделку Костику, и он на деле покажет, почему она 💩
15 мая 2022 в 16:29
#
+141
idpro
А где тут танк?? Где у него пушка?
Это просто гусеничный вездеход.
15 мая 2022 в 18:14
#
+91
samych idpro
Скорее трактор.
15 мая 2022 в 18:47
#
+49
Magilan
Это ладно, а как они хотят его поворачивать?
15 мая 2022 в 22:45
#
+311
iGra
Вы совсем там д№билы? Какой танк??? Авто на гусеничном ходу! Или для вас танк все, что с гусеницами? Трактор — танк, вездеход — танк, гусеничный экскаватор — танк. Так что ли?...
Вчера в 09:13
#