YouTube

Видео в YouTube будут отображаться по-новому

Олег

YouTube


В мобильном приложении YouTube изменится лента видеороликов. Об этом сообщает 9to5Google.

Согласно источнику, речь идет о хронологической ленте видеороликов, когда пользователь открывает раздел «Видео» в определенном канале. До сих пор в ленте отображаются все ролики вперемешку — и обычные длинные видео, и короткие Shorts. Таким образом Google старается привлечь к их просмотру как можно больше людей.

Однако в ближайшем обновлении лента видеороликов будет отображаться по-новому. Google обещает, что короткометражные видео из раздела Shorts больше не будут перемешиваться с обычными роликами и отвелекать пользователя.

YouTube

«Шортсы» теперь можно будет найти в отдельном одноименном разделе, и в общую хронологическую ленту всех видеороликов канала они попадать больше не будут. 

Кстати, вместе с Shorts в отдельный раздел уберут и прямые трансляции канала.

Обновление сейчас тестируется и станет доступно всем пользователям в течение ближайших недель. 

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Источник:
9to5Google
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