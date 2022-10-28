Видео в YouTube будут отображаться по-новому

В мобильном приложении YouTube изменится лента видеороликов. Об этом сообщает 9to5Google.Согласно источнику, речь идет о хронологической ленте видеороликов, когда пользователь открывает раздел «Видео» в определенном канале. До сих пор в ленте отображаются все ролики вперемешку — и обычные длинные видео, и короткие Shorts. Таким образом Google старается привлечь к их просмотру как можно больше людей.Однако в ближайшем обновлении лента видеороликов будет отображаться по-новому. Google обещает, что короткометражные видео из раздела Shorts больше не будут перемешиваться с обычными роликами и отвелекать пользователя.«Шортсы» теперь можно будет найти в отдельном одноименном разделе, и в общую хронологическую ленту всех видеороликов канала они попадать больше не будут.Кстати, вместе с Shorts в отдельный раздел уберут и прямые трансляции канала.Обновление сейчас тестируется и станет доступно всем пользователям в течение ближайших недель.