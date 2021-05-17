





Все больше производителей видеокарт следуют заветам Nvidia и анонсируют решения LHR (Lite Hash Rate), то есть с пониженным хэшрейтом. Это делает невыгодным на них добычу популярной криптовалюты Ethereum, она же эфир, что резко снижает ценность таких видеокарт в глазах майнерах. При этом в играх такие решения ничем не отличаются от уже выпущенных RTX 3000, так что повышается шанс того, что эти видеокарты достанутся геймерам.Напомним, что после провала первого антимайнингового механизма Nvidia серьезно его переработала: компания сделала новые ревизии GPU с аппаратной защитой вдобавок к программной в драйвере, так что обойти ее теперь будет гораздо сложнее, если вообще возможно. Первым производителем, анонсировавшим видеокарты LHR, стала китайская компания Galax, которая слаба известна в России.Однако теперь компанию Nvidia поддержал один из крупнейших в мире производителей видеокарт — Gigabyte. Компания анонсировала новые версии своих видеокарт RTX 3060 AORUS Master, Vision, Gaming и Eagle, единственное отличие которых от предшественниц — это новый антимайнинговый механизм благодаря новому GPU GA106-302. И хотя компания не раскрывает, как хорошо будут майнить такие видеокарты, этой статистикой ранее поделилась Galax, и скорее всего у Gigabyte будет аналогично.Так, RTX 3060 LHR «копают» эфир на скорости всего 20 МХ/с — это медленнее, чем пятилетние GTX 1060. Так что если защиту не обойдут, майнеры едва ли будут брать такие видеокарты. Однако, нужно отметить, есть и более редкие криптовалюты, которые также выгодно майнить на видеокартах и защиты от добычи которых LHR-линейка не имеет. Впрочем, есть они далеко не на всех пулах, так что интерес майнеров к новинкам точно будет ниже, чем к предшественницам без защиты.Кроме того, ресурс Videocardz говорит о том, что новый антимайнинговый механизм получит не только RTX 3060, а вообще все уже выпущенные и будущие видеокарты Ampere, то есть RTX 3060 Ti, 3070, 3070 Ti, 3080, 3080 Ti и, возможно, 3090. Как минимум две из них, RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti, по слухам можно будет купить уже в начале июня.