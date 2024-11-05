Видеокарты Nvidia оказались опасны. Срочно обновляйтесь

Компания обнаружила серьезные дыры в драйверах графических процессоров.
Компания Nvidia нашла восемь серьезных уязвимостей в ПО своих видеокарт, которые открывают хакерам доступ к компьютерам пользователей. Под угрозой устройства с Nvidia RTX, Quadro, NVS, Tesla и софт GeForce. Степень опасности оценивается на 8 баллов из 10.
Для устранения угроз следует обновить драйверы Nvidia GeForce до следующих версий:
- Для Windows — до 566.03;
- Для Linux — до 565.57.01, 550.127.05 и 535.216.01.
Nvidia уточняет, что некоторые дистрибуторы также поставляют необходимые обновления безопасности в виде версий 565.92, 561.03, 556.35 и 553.05.
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Обновить драйвер до последней версии, можно самостоятельно на веб-сайте NVIDIA, выбрав свой графический процессор из списка. Иногда производители ПК сами предоставляют последние версии драйверов для видеокарт.