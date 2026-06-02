Виджеты macOS после этого вам покажутся бесполезными. Нашли бесплатную утилиту для вывода заряда всех аксессуаров на Mac

Для начала вам нужно скачать последнюю версию AirBattery по этой ссылке;

Откройте загруженный файл и перенести значок AirBattery в папку «Приложения»;

После первого запуска предоставьте доступ к нужным данным;

Нажмите на значок AirBattery в строке меню, чтобы увидеть список подключенных устройств и уровень их заряда;

Готово!

Если вы используете Mac не только с AirPods, а еще с клавиатурой, мышью, геймпадами, трекпадом, стилусом или другими беспроводными аксессуарами, то наверняка сталкивались с неудобством отслеживания их заряда. Стандартные виджеты macOS умеют показывать уровень батареи нескольких подключенных устройств, но делают это далеко не самым удобным способом. Например, компактный виджет аккумуляторов ограничен 4 девайсами, а для получения подробной информации зачастую приходится открывать дополнительные меню и настройки. К счастью, создатель утилиты AirBattery — энтузиаст под ником lihaoyun6 — придумал, как решить эту проблему.Проблема с отслеживанием заряда становится особенно заметной, когда аксессуаров много. В результате можно запросто пропустить момент, когда мышь, клавиатура или наушники окажутся практически разряжены в самый неподходящий момент. Именно для таких сценариев и существуют специализированные утилиты вроде AirBattery. Приложение выводит информацию о заряде всех совместимых устройств прямо в строку меню macOS и позволяет буквально одним кликом проверить состояние аккумуляторов всей своей периферии.Кому пригодится AirBattery? В первую очередь программа будет полезна владельцам MacBook с большим количеством беспроводных аксессуаров. Например, если на рабочем столе одновременно используются Magic Keyboard, Magic Trackpad, беспроводная мышь (только не Magic Mouse — она ужасна), AirPods Pro и графический планшет со стилусом. Более того, AirBattery покажет уровень заряда ваших iPhone, iPad, Apple Watch и других MacBook, а при достижении отметки в 20% будет уведомлять о необходимости в зарядке.С такой утилитой вместо постоянной проверки уровня заряда каждого устройства в настройках Bluetooth вы сможете быстро посмотреть всю информацию в одном месте и заранее поставить нужный аксессуар на зарядку. Плюс есть возможность разместить специальные виджеты или динамический значок в док.Как скачать и настроить AirBattery:При необходимости можно настроить уведомления о разряде аккумулятора. Для этого нажмите на значок колокольчика рядом с нужным устройством и выберите уровень заряда, при достижении которого программа отправит уведомление.AirBattery распространяется бесплатно и работает на версиях macOS 11 и новее. Утилита занимает минимум ресурсов, не перегружает систему лишними функциями и решает одну конкретную задачу — позволяет быстро контролировать заряд всех гаджетов без необходимости открывать виджеты, настройки или дополнительные меню.