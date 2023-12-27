Вилсаком «клонировал» и заставил говорить Джобса на русском языке

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Блогер воссоздал 15-минутное обращение одного из основателей Apple к выпускникам Стэнфордского университета в 2005 году.Как рассказывает Валентин Петухов (Вилсаком) создать своего рода ремастер выступления Стива Джобса ему помогли нейросети. Изображение подтянули апскейлом до разрешения 4K, прогнав исходник через несколько разных программ. Так картинка стала плавнее оригинала, хоть и все еще похожа на акварельный фильтр.С голосом также проделали работу, причем тут команда блогера подошла с креативом. Вместо простого озвучания текста, речь Джобса «клонировали» и вот легенда уже говорит на русском языке, но с присущей ему интонацией и тембром. Выглядит вполне правдоподобно, хоть и на заднем плане все еще слышится оригинальный голос.В ролике основатель Apple рассказывает несколько историй из своей жизни: взросление, отношение к учебе и работе, первые шаги в развитии компании. Нашлось место и более философским размышлениям о любви и смерти, отношении к ошибкам и поиске себя.