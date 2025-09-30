Вилсаком снова сделал это: iPad Pro M5 ещё не представили, а он его распаковал







Сегодня, 30 сентября, легенда российского техноблога Валентин Wylsacom внезапно Сегодня, 30 сентября, легенда российского техноблога Валентин Wylsacom внезапно распаковал новый iPad Pro на M5. Похоже, такого ещё нет даже у Тима Кука. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Напомним, в прошлом году Вилса разжился MacBook Pro на M4 за месяц до анонса. В этом году ситуация повторилась, но уже с топовым планшетом. К слову, сама Apple может представить эти iPad и чипы M5 только в конце октября или начале ноября.Самое смешное, что коробка новинки абсолютно не отличается от прошлогодней модели. Единственное различие — маркировка M5 вместо M4 сзади. Сам планшет также не отличается ничем, кроме нового более мощного чипа и отсутствия надписи iPad Pro на задней панели.В Geekbench ещё невышедший iPad Pro M5 набрал 4133 и 15 437 баллов, а уже устаревший iPad Pro M4 — 3748 и 13 324 балла. Графика выросла на 35%. Других существенных отличий, как и задач, с которыми M4 не справляется, нет.