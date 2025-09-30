Вилсаком снова сделал это: iPad Pro M5 ещё не представили, а он его распаковал

Фархад

Wylsa

Сегодня, 30 сентября, легенда российского техноблога Валентин Wylsacom внезапно распаковал новый iPad Pro на M5. Похоже, такого ещё нет даже у Тима Кука.

Напомним, в прошлом году Вилса разжился MacBook Pro на M4 за месяц до анонса. В этом году ситуация повторилась, но уже с топовым планшетом. К слову, сама Apple может представить эти iPad и чипы M5 только в конце октября или начале ноября.

Wylsa

Самое смешное, что коробка новинки абсолютно не отличается от прошлогодней модели. Единственное различие — маркировка M5 вместо M4 сзади. Сам планшет также не отличается ничем, кроме нового более мощного чипа и отсутствия надписи iPad Pro на задней панели.

В Geekbench ещё невышедший iPad Pro M5 набрал 4133 и 15 437 баллов, а уже устаревший iPad Pro M4 — 3748 и 13 324 балла. Графика выросла на 35%. Других существенных отличий, как и задач, с которыми M4 не справляется, нет.
Источник:
Вилсаком
Комментарии

+97
Александр Крас
Мне интересно где он их берет ? Не думаю что apple напрямую ему присылают ради обзора.
Вчера в 19:33
#
+97
Gabriel Александр Крас
Там где их производят.
Производство и отгрузка идет из Чжэнчжоу.
За деньги — Да)
2 часа назад в 00:05
#
+242
acinatnas
Кук в шоке : Samsung представляет невыпущенный Айфон, Петухов распаковывает невыпущенный Айпад. Что дальше ??
Вчера в 22:17
#
+14
iguana acinatnas
Дальше…эпол может расслабиться)Ведь за них уже все сделали 😁
2 часа назад в 00:18
#