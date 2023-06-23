Геймпад Logitech стал мемом. Он «виноват» в затоплении подводной лодки у «Титаника»





19 июня в Атлантическом океане пропал батискаф «Титан» американской компании OceanGate, которая организовывала экскурсии в место затопления «Титаника». Его до сих пор не нашли, а запас кислорода в нём закончился, из чего следует, что все находящиеся в нём люди умерли. Там было пять человек, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг, который до этого успел стать космическим туристом и одним из первых людей, совершивших путешествие в бездну Челленджера в Тихом океане — самую глубокую из известных точек на Земле.



Причина потопления «Титана» пока не выяснена, некоторые люди связывают трагедию с мистикой: он имеет схожее с «Титаником» название, утонул ровно там же, а жена исполнительного директора OceanGate Стоктона Раша, который управлял батискафом, — праправнучка двух пассажиров, погибших на «Титанике» в 1912 году. Джеймс Кэмерон, снявший фильм «Титаник» в 1997 году, оказался поражён этой трагедией, он полагает, что она произошла неслучайно.



Более прагматичные эксперты считают, что у батискафа «схлопулся корпус». Из-за разницы давления внутри и снаружи внутри аппарата мог произойти обратный пневматический взрыв, который вызвал разрушения корпуса — он не выдержал давления воды на большой глубине. В пользу этой теории говорит тот факт, что на расстоянии приблизительно полукилометра от места утопления были найдены обломки, предположительно, оставшиеся от «Титана» — посадочная рама и задняя крышка. Если это действительно так, то люди не мучились от паники и нехватки кислорода, а захлебнулись водой и погибли почти моментально.







Издание Ars Technica выяснило, что управление батискафом производилось удалённо с суши, причём пилот использовал для этой цели беспроводной геймпад Logitech F710 с напечатанными на 3D-принтере удлинителями стиков. В США он продаётся за 30 долларов, и это не специализированный прибор, а обычный геймпад для компьютеров и консолей. Акции Logitech на бирже NASDAQ на фоне этой новости просели с 56 до 54 долларов, но быстро восстановились в цене.







Пользователи интернет-магазинов и маркетплейсов начали троллить продавцов, торгующих геймпадами этой модели, причём тренд докатился даже до России. Они спрашивают, пригоден ли этот аксессуар для управления батискафом и «недовольны» тем, что кнопка «вверх» не работает, из-за чего подводную лодку якобы невозможно поднять на поверхность воды.





