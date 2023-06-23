Геймпад Logitech стал мемом. Он «виноват» в затоплении подводной лодки у «Титаника»

Александр



19 июня в Атлантическом океане пропал батискаф «Титан» американской компании OceanGate, которая организовывала экскурсии в место затопления «Титаника». Его до сих пор не нашли, а запас кислорода в нём закончился, из чего следует, что все находящиеся в нём люди умерли. Там было пять человек, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг, который до этого успел стать космическим туристом и одним из первых людей, совершивших путешествие в бездну Челленджера в Тихом океане — самую глубокую из известных точек на Земле.

Причина потопления «Титана» пока не выяснена, некоторые люди связывают трагедию с мистикой: он имеет схожее с «Титаником» название, утонул ровно там же, а жена исполнительного директора OceanGate Стоктона Раша, который управлял батискафом, — праправнучка двух пассажиров, погибших на «Титанике» в 1912 году. Джеймс Кэмерон, снявший фильм «Титаник» в 1997 году, оказался поражён этой трагедией, он полагает, что она произошла неслучайно.

Более прагматичные эксперты считают, что у батискафа «схлопулся корпус». Из-за разницы давления внутри и снаружи внутри аппарата мог произойти обратный пневматический взрыв, который вызвал разрушения корпуса — он не выдержал давления воды на большой глубине. В пользу этой теории говорит тот факт, что на расстоянии приблизительно полукилометра от места утопления были найдены обломки, предположительно, оставшиеся от «Титана» — посадочная рама и задняя крышка. Если это действительно так, то люди не мучились от паники и нехватки кислорода, а захлебнулись водой и погибли почти моментально.



Издание Ars Technica выяснило, что управление батискафом производилось удалённо с суши, причём пилот использовал для этой цели беспроводной геймпад Logitech F710 с напечатанными на 3D-принтере удлинителями стиков. В США он продаётся за 30 долларов, и это не специализированный прибор, а обычный геймпад для компьютеров и консолей. Акции Logitech на бирже NASDAQ на фоне этой новости просели с 56 до 54 долларов, но быстро восстановились в цене.



Пользователи интернет-магазинов и маркетплейсов начали троллить продавцов, торгующих геймпадами этой модели, причём тренд докатился даже до России. Они спрашивают, пригоден ли этот аксессуар для управления батискафом и «недовольны» тем, что кнопка «вверх» не работает, из-за чего подводную лодку якобы невозможно поднять на поверхность воды.


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Комментарии

+838
amabilis1977
Мяч
2 часа назад в 15:00
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tellurian
+4882
tellurian
Уже подтвердили, что он утонул. Разрушение внутрь от давления.
Думаю кто-то свёл счёты с кем-то из экипажа.
час назад в 16:08
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EDD
+237
EDD tellurian
У этой бочки, свареной в гараже и не прошедшей никаких испытаний, не было абсолютно никаких шансов на глубине 4км.
час назад в 16:21
#
EDD
+237
EDD
Абсолютно не смешно.
час назад в 16:18
#
СИМА
+748
СИМА EDD
Поддерживаю. Люди погибли.
час назад в 16:21
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