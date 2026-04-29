Виноваты покупатели: Apple передумала делать складной iPad Ultra

Первый новый гаджет «ультра»-линейки Apple ещё даже не вышел, а в сети уже рассказали об отмене одного из проектов. По данным инсайдера Instant Digital, компания поставила крест на идее iPad Ultra и больше не рассматривает выпуск топового складного планшета.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Причина очень банальная: даже текущие iPad Pro продаются хуже ожиданий топ-менеджеров, а запуск более дорогого устройства выглядит слишком рискованным. Причём проблемы начались с релизом iPad Pro на чипах M4. Спрос оказался гораздо ниже прогнозов, из-за чего Apple даже пришлось сокращать поставки. А с выходом iPad Pro M5 ситуация только усугубилась.Интересно, что сам проект iPad Ultra действительно существовал и занимался им Джон Тернус — следующий большой босс Apple. Инженеры пытались создать складной планшет с экраном около 20 дюймов. Но разработка столкнулась с серьёзными проблемами: прототипы весили почти 1,6 кг, что тяжелее MacBook Pro, а его цена могла дойти до $3900. Плюс оставался вопрос позиционирования — внутри компании не могли определиться, это iPad или уже гибридный MacBook.Теперь Apple сосредоточена на развитии бренда Ultra в других категориях. Уже существуют Apple Watch Ultra и топовые чипы серии M Ultra, а в разработке находятся iPhone Ultra, AirPods Ultra и MacBook Ultra, которые мы увидим уже этой осенью.