Вишня сменит апельсин: раскрыты официальные расцветки iPhone 18 Pro. Вы точно их захотите

Портал Macworld, ссылаясь на источник из цепочки поставок Apple, раскрыл все варианты расцветок iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и будущего складного iPhone Ultra.

Светло-голубой (Pantone 2121), напоминающий цвет «туманно-голубой» из текущего iPhone 17;

Темно-вишневый (Pantone 6076), новый основной цвет;

Темно-серый (Pantone 426C) — почти чёрный, которого так не хватало в iPhone 17 Pro;

Серебристый (Pantone 427C), похожий на цвет текущего поколения.

Согласно утечке, новым фирменным цветом для моделей Pro в этом году станет «тёмно-вишневый». Ранее другие источники также сообщали о красном оттенке в палитре, но теперь инсайдеры подтвердили, что он будет ближе к винному, чем к более яркому цвету.Внутри самой Apple используются следующие коды Pantone:Цвет бургунди многие фанаты серии (Product) RED ждут уже давно, поскольку Apple перестала выпускать красные iPhone с 2022 года. Вполне логично, что эта расцветка будет основной. Ну, а чёрный вовсе отсутствует в актуальной линейке, что вызвало недовольство среди ценителей чёрной эстетики.Отметим, что в прошлом году портал Macworld и инсайдер Сонни Диксон сообщали о планах по выпуску iPhone 17 Pro в чёрном или стальном сером цвете, но в итоге Apple от них отказалась.Что касается первого складного смартфона, который будет называться iPhone Ultra, он выйдет без ярких или насыщенных расцветок. Скорее всего, девайс будет доступен только в серебристо-белом и тёмно-синем цвете, как текущий iPhone 17 Pro.Ожидается, что Apple представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Ultra уже в сентябре 2026 года.