Вишня сменит апельсин: раскрыты официальные расцветки iPhone 18 Pro. Вы точно их захотите

Фархад


Портал Macworld, ссылаясь на источник из цепочки поставок Apple, раскрыл все варианты расцветок iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и будущего складного iPhone Ultra.

Согласно утечке, новым фирменным цветом для моделей Pro в этом году станет «тёмно-вишневый». Ранее другие источники также сообщали о красном оттенке в палитре, но теперь инсайдеры подтвердили, что он будет ближе к винному, чем к более яркому цвету.

Внутри самой Apple используются следующие коды Pantone:
  • Светло-голубой (Pantone 2121), напоминающий цвет «туманно-голубой» из текущего iPhone 17;
  • Темно-вишневый (Pantone 6076), новый основной цвет;
  • Темно-серый (Pantone 426C) — почти чёрный, которого так не хватало в iPhone 17 Pro;
  • Серебристый (Pantone 427C), похожий на цвет текущего поколения.


Цвет бургунди многие фанаты серии (Product) RED ждут уже давно, поскольку Apple перестала выпускать красные iPhone с 2022 года. Вполне логично, что эта расцветка будет основной. Ну, а чёрный вовсе отсутствует в актуальной линейке, что вызвало недовольство среди ценителей чёрной эстетики.

Отметим, что в прошлом году портал Macworld и инсайдер Сонни Диксон сообщали о планах по выпуску iPhone 17 Pro в чёрном или стальном сером цвете, но в итоге Apple от них отказалась.

Что касается первого складного смартфона, который будет называться iPhone Ultra, он выйдет без ярких или насыщенных расцветок. Скорее всего, девайс будет доступен только в серебристо-белом и тёмно-синем цвете, как текущий iPhone 17 Pro.

Ожидается, что Apple представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Ultra уже в сентябре 2026 года.
Источник:
MacRumors
Рекомендации

Рекомендации

