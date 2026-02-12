Top.Mail.Ru

Директор и советник по новым направлениям бизнеса «Авито» Виталий Туманов покидает компанию

Александр


Виталий Туманов, до этого занимавший позицию советника по продукту и новым направлениям бизнеса «Авито», покидает компанию, чтобы сосредоточиться на собственных проектах.

Виталий Туманов проработал в «Авито» четыре года как директор по продукту для частных пользователей, развивавший механики для повышения качества и удобства сервисов компании. До этого он развивал сервисы Google (отвечал за запуск Google Pay в России), а также возглавлял отдел продуктового менеджмента в «Яндекс.Еде». Прошлой осенью Туманов перешел на роль директора и советника по продукту и новым направлениям бизнеса, в «Авито» при этом подчеркнули, что новая роль позволит бывшему топ-менеджеру развивать собственные проекты. 

«Я благодарен команде „Авито“ за доверие и возможность внести ощутимый вклад в развитие технологий, которые ежедневно делают жизнь миллионов обычных людей проще. Я всегда буду с большой гордостью и трепетом относится к тому, что мы сделали в „Авито“: нам удалось создать продукт, который стал единой точкой входа для доступа к жизненно нужным сервисам для миллионов пользователей. За эти годы „Авито“ невероятно вырос, и я развивался вместе с ним. В ближайшее время я планирую сосредоточиться на личных бизнес-инициативах. Команда из моего прямого подчинения, с которой мы работали над новыми направлениями бизнеса, и которая хочет со мной заниматься новыми проектами уже вне периметра группы „Авито“, сможет присоединиться ко мне. Об этом мы достигли договоренности на уровне „Авито“. Я много лет проработал в ИТ-проектах для массового пользователя, и, не раскрывая деталей могу сказать, что вижу возможности в технологическом сегменте с фокусом на С2С-рынок, классифайд-модели и создание супераппов», — комментирует Виталий Туманов. 

В последние полгода Виталий управлял в том числе командами, которые занимались процессами discovery по новым перспективным направлениям бизнеса. Часть направлений, которыми Виталий занимался фокусно, будут переосмыслены в рамках долгосрочной стратегии развития компании. 

Ранее платформа заявила о планах развития «Авито» не только как классифайда, а еще и разработчика платформенных B2B решений для внешних заказчиков. Эта трансформация отвечает планам компании по выводу на внешний рынок B2B ИТ-продуктов и сервисами для бизнеса по модели SaaS, как ранее отмечал Иван Гуз, управляющий партнер «Авито».  Эта экспертиза продолжит развиваться внутри компании. 
Комментарии

Вася Вотафаков
+6484
Вася Вотафаков
Наверное перерос. Решил конкурентом стать
Сегодня в 00:19
+163
olegvl2
Хватит эту авитосрань упоминать))
Сегодня в 10:22
