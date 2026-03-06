Бывший топ-менеджер «Авито» Виталий Туманов запускает IT-стартап на зарубежных рынках





Бывший советник по продукту и новым направлениям бизнеса «Авито» Виталий Туманов объявил о запуске собственного IT-стартапа, ориентированного на зарубежные рынки. Проект нацелен на массового пользователя и предполагает создание платформы, которая объединит функциональность классифайда, транзакционных сервисов, финансовых технологий и логистики. Название компании, объём инвестиций и конкретные страны присутствия пока не раскрываются, запуск намечен на вторую половину 2026 года. Бывший советник по продукту и новым направлениям бизнеса «Авито» Виталий Туманов объявил о запуске собственного IT-стартапа, ориентированного на зарубежные рынки. Проект нацелен на массового пользователя и предполагает создание платформы, которая объединит функциональность классифайда, транзакционных сервисов, финансовых технологий и логистики. Название компании, объём инвестиций и конкретные страны присутствия пока не раскрываются, запуск намечен на вторую половину 2026 года. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Концепция нового сервиса заключается во внедрении инновационных решений в пользовательский опыт, включая использование искусственного интеллекта. «В нашей задумке — объединить на одной платформе возможности классифайда, транзакционных сервисов и финтеха, логистики и привнести решения в пользовательском опыте, которые еще не используются на рынке», — сообщил Туманов. Он также не исключил коммерческого партнёрства с крупными компаниями на рынках присутствия, включая Россию.Туманов проработал в «Авито» четыре года, занимая должности директора по продукту для частных пользователей, а затем советника по новым направлениям бизнеса. До этого он развивал сервисы Google, где отвечал за запуск Google Pay в России, а также возглавлял отдел продуктового менеджмента в «Яндекс Еде». Ранее в «Авито» сообщали, что Туманов покинул команду именно для разработки собственных проектов, при этом часть его бывших подчинённых может перейти в новый стартап.Эксперты рынка сходятся во мнении, что наиболее вероятным направлением для международной экспансии станут страны СНГ и Центральной Азии. По словам генерального директора TelecomDaily Дениса Кускова, инвесторы сегодня проявляют интерес к проектам с проверенной бизнес-моделью, особенно если платформу развивает команда с опытом построения крупных проектов и изначальным фокусом на несколько рынков. Исторически именно такие IT-проекты получали значительные раунды финансирования от международных и региональных фондов.Партнер Goldman Agency Ахмед Юсупов отмечает, что Центральная Азия выглядит логичным выбором для первых запусков. Узбекистан по итогам 2024 года показал рост ИКТ-рынка почти на 44%, а интернетом в стране пользуются 89% населения. При этом объём электронной коммерции в республике может вырасти до $1,8–2,2 млрд к 2027 году. Казахстан при сопоставимом уровне проникновения интернета уже генерирует около $6,5 млрд онлайн-торговли.Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров подчёркивает, что на рынках СНГ цифровая экономика нередко растёт быстрее инфраструктуры, и выигрывают игроки, готовые заранее инвестировать в логистику и финтех. По его словам, объём электронной коммерции в Центральной Азии достиг более $15 млрд в 2024 году с перспективой роста до начала 2030-х годов. При этом архитектура крупных маркетплейсов в СНГ становится «шаблоном» для новых игроков.Эксперты указывают на сложности, с которыми столкнётся новый проект. Доцент Финансового университета Хачатурян отмечает различия в регуляторных нормах разных стран, которые придётся учитывать при одновременном выходе на несколько рынков. Директор «Акселератора ФРИИ» Дмитрий Калаев добавляет, что СНГ и Центральную Азию нельзя воспринимать как единый рынок: страны отличаются языками, платёжной инфраструктурой и пользовательскими привычками. Ключевыми барьерами станут локализация продукта, интеграция с местными платёжными системами и требования регуляторов.