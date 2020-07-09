Как и ожидалось, вице-президент Telegram Илья Перекопский принял участие во встрече российских чиновников с представителями IT-отрасли. В своей речи он раскритиковал компании Google и Apple, выразив надежду на то, что российские власти смогут повлиять на них.
По словам Перекопского, Google и Apple берут со стартапов со всего мира «налог» в размере 30% от выручки в приложениях, размещённых в их магазинах. Это позволяет им зарабатывать триллионы долларов, которые хранятся в офшорах, и по дешёвке скупать наиболее перспективные стартапы, ещё сильнее увеличивая своё влияние на рынок.
Перекопский напомнил, что в России хотят снизить налог на прибыль для IT-компаний до 3%, но ещё 30% с их выручки будут забирать частные американские компании. Он призвал российские власти присоединиться к диалогу, начатому в Европе, цель которого — заставить Google и Apple умерить аппетиты.
«Раньше в Татарстане была ставка Золотой Орды и все привозили дань в Татарстан. А теперь есть такая ставка в Сан-Франциско около Золотого моста, и все привозят дань туда», — сказал Перекопский.
Перекопский также добавил, что в 2016 году Telegram запустил платформу с каталогом игр, однако от этого проекта пришлось отказаться из-за риска того, что Apple могла удалить Telegram из App Store.
Ранее Павел Дуров опубликовал в Telegram пост, в котором предложил заставить Apple разрешить пользователям устанавливать приложения в обход App Store.
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То одних хвалят, а другие плохие. Теперь примкнули к «плохим» и просят повлиять на тех, кого ранее хвалили... 🤦🏻♂️