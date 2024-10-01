VK Education представила программу развития в программировании для школьников



VK Education запускает бесплатную образовательную программу для учащихся 7-11 классов под названием «Программирование для школьников». В неё входят онлайн-курсы с обучением, а также интерактивный тренажер на базе All Cups. Компания заявляет, что школьники смогут либо освоить программирование с нуля либо повысить свой уже имеющийся уровень. Также можно потренироваться в решении олимпиадных заданий.



Асинхронный курс «Старт в олимпиадном программировании» поможет подготовиться к школьным и региональным этапам Всероссийской олимпиады по информатике и к другим соревнованиям. Автор курса — Михаил Густокашин, тренер чемпионов мира — участников Международной студенческой олимпиады по программированию ICPC 2023. Курс состоит из 59 видеоуроков и 105 практических задач, охватывающих основные алгоритмы и структуры данных; каждый месяц проводятся тренировочные олимпиады. За решение заданий участники будут получать баллы в сервисе «Другое Дело». Экспертную поддержку школьникам будут оказывать менторы из числа победителей и призеров олимпиад.



Интерактивный тренажер даст возможность потренироваться в решении полутора сотен задач разного уровня сложности, подготовиться к урокам информатики, олимпиадам, собеседованиям, получить базовые навыки фронтенд- и бэкенд-разработки.



Закрепить полученные знания и навыки ребятам поможет участие в олимпиаде «Технокубок» — совместном проекте VK Education с ведущими техническими вузами России. Победители и призеры «Технокубка» получают льготы при поступлении в вузы, включая зачисление без вступительных испытаний. Также расширить свои знания и навыки в программировании можно на асинхронных курсах «Базовый Python» и «Алгоритмы и структуры данных». Программа доступна всем желающим на портале VK Education и технологической платформе All Cups.