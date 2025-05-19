VK Education запускает единую программу практики для студентов в 11 российских вузах

Программа VK Education Practice позволит тысяче студентов пройти учебную и производственную практику в VK, познакомиться со спецификой работы IT-компании и получить опыт решения реальных кейсов и задач бизнеса. К программе присоединились МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ, МГТУ им Н.Э. Баумана, НИТУ МИСИС, МАИ, НИЯУ МИФИ, НИУ ВШЭ, ИТМО, ТГУ, УрФУ, СПбПУ.
VK Education Practice пройдет в онлайн-формате с 30 июня по 15 августа. Для участия необходимо подать заявку до 27 июня и согласовать практику с учебным отделом вуза. Программа доступна студентам 11 российских вузов, учащимся на IT-направлениях. С полным списком вузов и факультетов можно ознакомиться на странице программы, количество мест ограничено.
По итогам программы студенты смогут официально зачесть практику как учебную или производственную. Участники также получат сертификат о прохождении программы, а лучшие из них — приглашение на закрытую встречу с экспертами VK в офисе компании в Москве или Санкт-Петербурге.
«Согласно данным исследования VK Education, 91% российских студентов ждут от практики реальный опыт работы над задачами, а 81% — хотели бы развить профессиональные навыки для будущей карьеры. Мы запустили VK Education Practice — это единая программа практики, которая поможет поддержать студентов топовых российских вузов, желающих развиваться в сфере технологий. Ребята смогут погрузиться в работу в IT и усилить свое портфолио реальными кейсами», — комментирует Георгий Щелканов, директор по работе с вузами VK.
Ранее VK Education провела онлайн-опрос и выяснила, что считают важным студенты при выборе практики и компаний для ее прохождения. Согласно результатам опроса, от учебной практики студенты ожидают получить рекомендации от компаний (56%), от производственной ждут развития технических навыков (91%), а по итогам преддипломной хотели бы получить оффер (84%).