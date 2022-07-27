VK Fest 2022: что показывали в зоне «Технологии» и не только

В Санкт-Петербурге, Москве и Сочи с 23 по 24 июля прошел VK Fest. Мы посетили зону «Технологии» в парке 300-летия (СПБ) и еще несколько интересных пространств.
За день до феста наш главред сгонял в офис VK и посмотрел как работают ребята, а также слазил в знаменитый купол Зингера. Рассказал, что на солнце там было очень жарко, но вид — отменный.
При желании можно было принять участие в турнире 3 на 3 по Warface.
Недалеко от шатров с геймингом мы заглянули в музей советских игровых автоматов.
Одним из флагманов зоны «Технологии» стал Политех. Там можно было посмотреть на технологии будущего. Например, взглянуть на картины робота-художника под управлением искусственного интеллекта или сразиться с роботом в игру кульбутто — закатить шарики в нужные лунки. Привлекал внимание посетителей к шатру Политеха беспилотник Spirit Pi.
Также в зоне «Технологии» в шатре Политеха приняла участие компания «Лазерный Центр». Посетители смогли получить памятные сувениры, которые изготавливались на станке ТурбоМаркер.
В завершении нашей прогулки мы немного отдохнули в зоне «Библиотека», там можно было почилить на мягких пуфах и почитать книги, которые были размещены на полках в свободном доступе.