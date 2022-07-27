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VK Fest 2022: что показывали в зоне «Технологии» и не только

Артем
VK Fest

В Санкт-Петербурге, Москве и Сочи с 23 по 24 июля прошел VK Fest. Мы посетили зону «Технологии» в парке 300-летия (СПБ) и еще несколько интересных пространств.

За день до феста наш главред сгонял в офис VK и посмотрел как работают ребята, а также слазил в знаменитый купол Зингера. Рассказал, что на солнце там было очень жарко, но вид — отменный.

Начали с гейминга — первым делом заглянули в шатёр GameDev House. Там можно было посмотреть и пощупать игровые тайтлы от российских разработчиков.
Довольно много стендов и шатров было посвящено киберспорту.

VK Fest

При желании можно было принять участие в турнире 3 на 3 по Warface.
Свой отдельный шатёр был у игры LOST ARK. Там для посетителей приготовили много различных активностей: лотереи, лаундж-зона, настольные игры, арт-лабиринт, тату-принтер и многое другое.

VK Fest

Недалеко от шатров с геймингом мы заглянули в музей советских игровых автоматов.

VK Fest

Одним из флагманов зоны «Технологии» стал Политех. Там можно было посмотреть на технологии будущего. Например, взглянуть на картины робота-художника под управлением искусственного интеллекта или сразиться с роботом в игру кульбутто — закатить шарики в нужные лунки. Привлекал внимание посетителей к шатру Политеха беспилотник Spirit Pi.



Также в зоне «Технологии» в шатре Политеха приняла участие компания «Лазерный Центр». Посетители смогли получить памятные сувениры, которые изготавливались на станке ТурбоМаркер.
Рядом с «Технологиями» разместилась зона «Драйв». Там посмотрели на «суровые» внедорожники.
Немного устав от игр и технологий мы заглянули к VK Клипам. Кстати, в аналогичном шатре в Москве вручили награды блогерам победителям в номинациях: «Самый яркий бьюти-клипер», «Самый зажигательный клипер», «Самый смешной клипер», «Самый умелый клипер», «Самый семейный клипер», «Самый музыкальный клипер», «Самый кулинарный клипер», «Самый спортивный клипер», «Самый эрудированный клипер», «Самый автомобильный клипер», «Самый прорывной клипер» и приз зрительских симпатий.

VK Fest

VK Fest

В завершении нашей прогулки мы немного отдохнули в зоне «Библиотека», там можно было почилить на мягких пуфах и почитать книги, которые были размещены на полках в свободном доступе.


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