VK Fest 2024 представил программу в Санкт-Петербурге: три музыкальные сцены, зону инфлюенсеров, лекторий, мастер-классы, выставки и спортивные турниры
Александр Кузнецов —
29 и 30 июня в Парке 300-летия Санкт-Петербурга пройдёт VK Fest — крупнейший городской open-air в России. В программе фестиваля — выступления поп-артистов, инди-звёзд и фрешменов, встречи с инфлюенсерами, лекторий, паблик-токи, спортивные турниры, развлечения для детей, технологические новинки, выставка авто, интерактивные площадки, игры, мастер-классы и фуд-корт. Гостей ждут на локациях «Технологии», «Видеоигры», «Семья», «Драйв», «Творчество», «Развлечения», «Спорт», «Благотворительность», «Косплей» и на партнёрских площадках.
Музыкальный лайнап VK Fest в Санкт-Петербурге
29 июня на Синей сцене свои хиты исполнят Баста, Дима Билан, МОТ, Элджей, OG Buda + MAYOT, XOLIDAYBOY, Ева Польна, Xcho и Юля Паршута. На Белой сцене выступят 25/17, Три дня дождя, КАСПИЙСКИЙ ГРУЗ, SODA LUV, Кишлаĸ, Toxi$, nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS, BUSHIDO ZHO и LYRIQ. На Фиолетовую сцену выйдут SATI ETHNICA, Pompeya, Минаева, JANAGA, AFÈLIA, Фресĸа, EIGHTEEN, ASHLY., yaskraviy и ASAMMUELL. На электронной сцене Радио Рекорд сыграют диджеи FEEL, DJ M.E.G., SHAPOV, KIIDA и LADY WAKS. Из открытой студии Радио Рекорд будет вестись прямая аудиотрансляция с фестиваля.
Во второй день фестиваля, 30 июня, на Синей сцене VK Fest выступят ЗВЕРИ, HammAli & Navai, MACAN, CREAM SODA, Найĸ Борзов, L’ONE, Клава Коĸа, Dabro и INSTASAMKA. На Белой сцене — Ноггано, OBLADAET, LOVV66, JANE AIR, тринадцать карат, масло черного тмина, By Индия, FILATOV & KARAS. На Фиолетовой — THOMAS MRAZ, Меджикул, Amirchik, Kristina Si, «Обстоятельства», ПИКЧИ!, BLIZKEY, Васса Железнова, 5УТРА и TRITIA. На сцене Радио Рекорд выступят именитые диджеи PEREDEL, SWANKY TUNES, VOLAC, TURBOSH, ZESKULLZ и ASPYER, NEJTRINO & BAUR.
Кто из блогеров будет на фестивале
К VK Fest в Санкт-Петербурге присоединятся более 50 инфлюенсеров. Среди знаменитых гостей ― Юля Гаврилина, Влад А4, Валя Карнавал, MILANA STAR, Дима Масленников.
Ведущими зоны инфлюенсеров будут Юля Гаврилина, Никита Сударь, Аня Покров и Наташа Гасанханова. Хедлайнерами тематической сцены станут Валя Карнавал, Милана Хаметова, Kamil KiKiDo и AminKa, участники лейбла LIGA: Дима Масленников, Супер Стас, Даник, Алексей Столяров. Зрители смогут увидеть The Hype House Rus, ЦУ Е ФА, MILANA STAR, Viki Show, Катю Адушкину, Адель Вейгель, Егора Шипа.
Среди гостей площадки — Алёна Аурум, Мерелин и Анастасия из M&A, Ярослава Боерова, Sandy Cheeks и Аня Виноград, представители Adrenalin House: Мусим Ашуров, Кира Тимралеева, Тёма Туленов, Никита Шульгин, Соня Сафарова, Liza Meli, Кристина Карамелька, Вова Левченко, дуэт NANSI & SIDOROV. В зоне инфлюенсеров общаться с фанатами и раздавать автографы будут Клава Кока, «Импровизаторы» Антон Шастун и Арсений Попов, Давид Туров, Симка, Лизогуб, Некрасова, Серёжа ОМГ, Люба Бич и SOFI SHINE.
На территории фестиваля будет работать Школа инфлюенсеров. Её учителями станут популярные лидеры мнений. Гости смогут поучаствовать в «Лиге героев» ― пройти полосу препятствий в компании звёзд. Вместе с NANSI & SIDOROV посетители VK Fest примут участие в съёмках шоу для VK Видео «По каверочку». Также у посетителей будет возможность записать кавер в музыкальной студии.
Мастер-классы и активности в зоне «Творчество»
• Библиотека Гоголя приглашает на дискотеку 80-х: гости смогут читать книги, шагая на степпере, участвовать в мастер-классе по созданию браслетов, во флешмобах по танцам и аэробике.
• Зеркальная комната от «Питер читает» — лабиринт с цитатами русских классиков, где можно оставить послание на стене и выиграть мерч.
• Представители мультимедийного пространства LUMION приготовили для VK Fest выставки «Живые полотна» и «Цветотерапия 2.0». В шатре LUMION гостей ждут лекции по диджитализации мира искусства и мастер-классы по созданию мультимедийного контента и моушен-дизайну.
• На VK Fest Эрмитаж проведёт мастер-классы, лекции и другие творческие активности, посвящённые теме Вселенной и космоса. Гости фестиваля смогут создать авторский натюрморт, пройти квест о бароне Мюнхгаузене и принять участие в сеансе древних китайских гаданий.
• Библиотека им. М. Ю. Лермонтова организует расслабляющие мастер-классы по созданию изделий из дерева, вощины, полиэфирного шнура, бисера или бумаги. А ещё в расписании — литературная рулетка, буккроссинг и свидание с книгой.
• Центральный выставочный зал «Манеж» погрузит гостей VK Fest в творческий мир неофициального искусства Ленинграда второй половины XX века. Среди активностей — квиз по ленинградскому андеграунду, создание коллажей на пластинках и роспись полотен в стиле Тимура Новикова.
• Студия парфюмерии и живописи «Я творю» проведёт мастер-классы по живописи и парфюмерии. Гости напишут картину акрилом с нуля и создадут авторский аромат. А на парфюмерной викторине можно будет проверить свою память на запахи.
• Мастерская плиток oralines устроит мастер-класс по росписи плитки. Посетители задекорируют изделия орнаментами с драконами, котами и цветами.
• Студия керамики BURNING CLAY поможет гостям вылепить и расписать посуду, фигурки различных персонажей и элементы декора.
• Художественная мастерская «Банка с краской» проведёт мастер-классы по живописи акрилом и акварелью. Гости будут рисовать цветы, котов, Млечный Путь и пейзажи Петербурга.
• Школа каллиграфии Study Calligraphy научит посетителей VK Fest красивому письму перьевыми ручками, кистями и брашпенами, а профессиональные каллиграфисты подпишут открытки всем желающим.
• Мастерская SUHOCVETIKA покажет, как оформить из сухоцветов и стабилизированных растений панно для украшения дома.
• Мастерица Маша из «Маштерской» организует мастер-класс по панно в ковровой технике.
• Шатёр Русского музея на VK Fest будет посвящён Летнему саду, которому в этом году исполняется 320 лет. Участники мастер-классов смогут расписать гипсовый рельеф, создать горгонейон — маску-талисман с изображением головы Медузы Горгоны, сочинить зин (иллюстрированную книжку), нарисовать кистью и тушью знаменитую ограду Ю. Фельтена, а также принять участие в викторинах.
• На площадке Музея истории денег АО «Гознак» разместят миллиард рублей, с которым можно будет сфотографироваться. Здесь же посетителей ждут квесты и изготовление жетона на память с логотипом VK.
• Творческая мастерская от компании «Комус» организует мастер-класс по скетчингу — гости нарисуют летние пейзажи.
• Бренд A Secret Knowledge проведёт мастер-классы по изготовлению брелоков с индивидуальным дизайном.
• Шатёр ЮФ соберёт у себя блогеров и авторов. На площадке пройдут лекции и паблик-токи, розыгрыши книг и мерча, автограф-сессии и гадания по книгам.
• «Волшебный ШКАФ. Магия литературы и искусства» приглашает гостей посетить передвижной магический шоу-шатёр. В нём можно получить литературное предсказание, выбрать книгу на память в зоне чтения, порисовать, сыграть в уличные игры на тему искусства, пройти творческие мастер-классы.
Кто выступит на площадке «Знание.Лекторий»
29 июня в паблик-токе на тему «Российский хоккей: традиция побеждать» будут участвовать хоккеисты: нападающий клуба «Сан-Хосе Шаркс», обладатель Кубка Гагарина — 2021 в составе «Авангарда» Клим Костин, нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов, нападающий клуба КХЛ «Авангард», мастер спорта России Владимир Ткачёв и защитник клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз», мастер спорта России Егор Замула.
Тему театрального ремесла поднимут директор Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица, директор, художественный руководитель театра «Приют комедианта» Виктор Минков и премьер Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Шкляров. Генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра Александр Малич выступит модератором дискуссии.
Блогер Карина Мурашкина, стилист Алексей Сухарев, историки моды Анатоль Вовк и Вика Чума, дизайнер и основатель бренда BLCV Илья Булычёв, основатель студий Park by Osipchuk Алексей Осипчук обсудят тему «Индивидуальный стиль vs модные тенденции: кто диктует правила?».
30 июня с лекцией «Кто не любит Эрмитаж?» выступят генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и стендап-комик Евгений Чебатков. Тему «Гастрономическая эволюция: от булочных и фуд-моллов до ресторанов высокой кухни» обсудят основатель холдинга Follow the Rabbits и совладелец бара El Copitas Артём Перук, шеф-повар и совладелец ресторана Bourgeois Bohemians Артём Гребенщиков, генеральный директор пространства VOKZAL 1853 Никита Улыбин и владелец «Цеха 85» Алексей Феликсов. Модератором встречи станет Ирина Тиусонина ― CEO Национальной ресторанной премии WHERETOEAT Russia.
Паблик-ток «На пуантах через века: наследие русского балета» проведут первая солистка Мариинского театра Мария Хорева, танцовщик и хореограф Владимир Варнава, прима-балерина Михайловского театра, заслуженная артистка России Анжелина Воронцова,премьер Михайловского театра Иван Зайцев и продюсер, режиссер-постановщик, хореограф Мигель. Модератором лекции станет журналист и телеведущий Вадим Верник.
Также спикерами локации станут лидер VK ТехПросвет и главный редактор канала «Луис Иванович Вьютон» Евгения Белоусова, основатель студии разработки и интеграции ИИ maxden.ai, ведущий шоу «Игры с ИИ ВКонтакте» Максим Кучер, медиапродюсер и основатель Ed-платформы NFT CONF Евгения Плотникова, психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова, терапевт и кардиолог Филипп Кузьменко и многие другие.
Зона «Развлечения»: квизы, настолки, квесты
• Команда «Взаперти» предлагает гостям VK Fest раскрыть «преступление», совершённое в замкнутом пространстве. Несколько подозреваемых, пара улик — и всего 10 минут на разгадку.
• На фестивале пройдёт сокращённая версия «Мозгобойни» из четырёх туров. На площадке можно будет поучаствовать в Туц Туц Quiz — караоке-вечеринке из трёх туров с вопросами по мотивам разных жанров и популярных треков.
• В зоне телеканала КИНЕКО гостей ждут танцевальные батлы, неоновые фотозоны и просмотр дорам.
• Стенд телеканала САПФИР — площадка для поклонников турецких сериалов. Гостей приглашают создать украшение на мастер-классе и узнать своё будущее по картам Таро.
• Театр страшных историй «Территория Мистики» приглашает принять участие в хоррор-квесте и сделать селфи с монстрами.
• Спортивно-развлекательный комплекс «Энергия Высоты» ждёт всех желающих на трассах верёвочного парка и на мини-скалодроме.
• GaGa.ru готовит для гостей фестиваля турниры, розыгрыши, фотозоны, призы и большую коллекцию настолок. По итогам двух дней VK Fest на площадке выберут главного победителя, чтобы вручить ему суперприз.
• На площадке Just Play разместятся настольные игры на любой вкус. Будут быстрые игры на пять минут, патигеймы для разговорчивых гостей и масштабные стратегии для усидчивых. Гостей ждут авторские настольные игры и общение с их разработчиками.
• Спортивный центр «Фабрика Футбола» устроит в Парке 300-летия Санкт-Петербурга состязания для фанатов командного спорта. В программе — турнир по кикеру, футбол в надувных шарах и другие развлечения.
• Вудпарк приглашает принять участие в головоломках, квестах, аттракционах и подвижных играх.
• Urban Gaming организует на VK Fest лазертаг, пейнтбол и стрельбу из лука. Игры безопасны для участников и зрителей — например, в лучном бое используются специальные стрелы с амортизирующими наконечниками.
• Команда SPEEDCUBES покажет и расскажет, как собирать кубики Рубика на скорость.
• Мобильный Санкт-Петербургский Планетарий организует в шатре путешествие по Солнечной системе. Рядом с куполом все желающие смогут заглянуть в телескоп и полюбоваться ближайшей звездой — Солнцем.
• В детективной игре Detectit гостям предстоит сопоставить все улики и раскрыть дело быстрее, чем другие команды.
• Тату-бар VivoTattoo предлагает сделать тату-переводилку из сетов, которые разработала Маша Виво. Юные гости смогут попробовать себя в роли тату-мастера и сделать татуировку детской тату-машинкой.
• Команда сервиса «Я здесь живу» познакомит гостей VK Fest с Петербургом, который мало кому известен. Посетители стенда узнают обо всех возможностях города: от мест для прогулок с питомцами до музеев и театров. В программе — лотерея, мастер-классы, настольные игры, викторина, фотобудка и арт-инсталляция.
• Цветочная студия base организует фотозону, мастер-классы и конкурс на лучшее фото с главным призом — цветочной подпиской на месяц.
• Музей советских игровых автоматов выставит самую крупную в мире коллекцию действующих советских аркад, уникальных игровых автоматов, ретроприставок и вендинга — от «Морского боя» до газировки в гранёном стакане.
• Создатели приключенческого блокбастера «Огниво» приглашают сделать моментальные снимки в интерактивной фотозоне — настоящей караульной будке из фильма, а также познакомиться с одной из главных героинь картины, кобылицей Куданадо.
• В шатре от создателей сказочного блокбастера «Финист. Первый богатырь» можно будет заглянуть в экзотическую лавку с украшениями и лакомствами, а также узнать, кого Финист спрятал в механический сундук.
• Сервис знакомств Blink приготовил для гостей игры, стенд с арт-объектами и интерактивной фотозоной, батут и розыгрыш мерча.
Зона «Спорт» для самых активных гостей
• На площадке хоккейного клуба СКА — аттракцион «Данк танк», встреча с талисманом команды по имени Конь Огонь, флорбол, уголок СКА beauty, бросковая зона, фотобудка, конкурсы, творческие мастер-классы, выступление SKA Sisters, автограф-сессия игроков СКА-1946. Также можно будет сделать фото с кубком.
• На VK Fest хореографы из «ДВИЖЕНИЕ Battle» устроят танцевальный батл для всех возрастов. Особый акцент будет на андеграундной танцевальной культуре хип-хопа.
• Полоса препятствий от «Лиги Героев» — это возможность для гостей фестиваля проверить силу, ловкость и сноровку, соревнуясь на рукоходах или в испытаниях на баланс.
• На фестивале будет проводиться пробная тренировка на одноместной яхте «Луч». За активность отвечают тренеры из команды «Сила ветра». Инструкторы научат, как избежать переворота на яхте, перед тренировкой проведут подробный инструктаж и выдадут спасательный жилет.
• Скалодром El Capitan установит арт-стенд по скалолазанию высотой 7,2 метра. На площадке будет специальная призовая трасса, при прохождении которой участник получит памятный подарок.
• Регбийный клуб «Барс» выставит на своей площадке пять зон: полосу препятствий, зону обучения броскам и точности, зону отдыха, зону захватов и поля для пляжного регби. Также пройдут матчи с участием всех желающих против игроков команды «Барс».
• Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга проведёт тренировки для всех уровней подготовки на настоящем ринге с ведущими тренерами и с представителями сборных России и Санкт-Петербурга по боксу. На площадке будут дэнс-аэробика и джампинг, тренировки на мини-батутах, мешок-силомер и другие активности.
• Познакомиться с уличным футболом панна можно будет вместе с командой Panna.Pro. Спортсмены покажут приёмы и трюки, которые применяются как в классической игре, так и в нестандартных форматах.
• Комплекс соревнований по киберспорту представит НГУ им. П. Ф. Лесгафта. Среди игр — VR-направления Fruit Ninja, Beat Saber, Ragnarök, Pistol Whip VR и другие. На площадке будут киберзоны с футболом, плаванием и файтингом.
• BackStage crossfit проведёт тренировку из четырёх упражнений — за выполнение гости получат флаер на бесплатное посещение зала. Будут мастер-классы по подтягиваниям и тяжёлой атлетике.
• Прогулки на сапах по Финскому заливу организует «фитмост». Волонтёры запишут на занятие и выдадут всё необходимое оборудование.
• Чирлидеры из Федерации чирлидинга Санкт-Петербурга покажут гостям танцы, поддержки и акробатические трюки.
• Площадка АСБ × Академия баскетбола проведёт турнир по баскетболу 3 × 3 среди мужских студенческих команд. Главным призом станет путёвка на Суперфинал АСБ 3 × 3, который пройдёт в ноябре в Москве.
• На VK Fest пройдёт ежегодный турнир по пляжному волейболу от Центра пляжного спорта «Динамо» СПб — MODELBALL 2024. Зрители смогут понаблюдать за соревнованиями и отдохнуть на пляже под танцевальную музыку.
• 30 июня чемпионы Европы Jump Energy покажут трюки на джамперах в зоне экстрим-парка.
• Digma PRO приглашает гостей посетить три большие экстремальные шоу-зоны VK Fest: «Экстрим-парк», «Скейт-плаза» и «Памп-трек». На площадке пройдут соревнования по BMX, скейтборду и самокату, мастер-классы, автограф-сессии и выступления лучших райдеров России.
• Команда Время играть в гольф предлагает попробовать свои силы в гольфе на дорожках VK Fest.
Зона «Драйв» для поклонников автомобилей
• MetaRacing привезут на VK Fest профессиональные автосимуляторы для тренировок и игр в виртуальном мире. В этом клубе тренируются настоящие пилоты из таких дисциплин, как дрифт, кольцевые гонки, картинг и ралли.
• SMP Racing на своей площадке приглашают испытать реальные нагрузки гонщика и поуправлять болидом на профессиональном симуляторе. Можно будет взять автографы у звёзд российского автоспорта.
• SUBARU CLUB SPB продемонстрирует возможности кастомизации автомобилей Subaru.
• «Движение BassMile» устроит выставку уникальных автомобилей, которые существуют в единственном экземпляре. На площадке можно будет сфотографироваться с ними и оценить возможности автозвука.
• Youngers Club приглашает на выставку ретроавтомобилей. В коллекции есть как отечественные автомобили советской эпохи, так и европейские, американские и японские экземпляры.
• Когда-то клуб BMW-AKULA-CLUB объединял владельцев одной конкретной модели: BMW 7 Series в кузове E23. Сейчас команда устраивает выставки и других автомобилей.
• Профессиональные механики из Roshe Racing расскажут о своих гоночных проектах и ответят на вопросы посетителей. Гостям можно попробовать самим запустить гоночный мотор.
Зона «Видеоигры» для геймеров
• На VK Fest WARPOINT организует VR-шутер с картами и разнообразным арсеналом. Можно объединиться с другими гостями фестиваля и попробовать себя в новом формате киберспорта.
• В игре Sumo Tatami гость сможет перевоплотиться в энергичного сумоиста и поучаствует в командных битвах, футболе и других видах спорта. В распоряжении игрока — арсенал, спецэффекты и бустеры.
• Стенд Fosters PC приглашает протестировать самые мощные и необычные игровые компьютеры и принять участие в розыгрышах подарков. Самый крупный приз — компьютер.
• RetroTech Squad и КИБЕР КОТ подготовили интерактивную выставку ретроконсолей и компьютеров. Гостей зовут поиграть в олдскульные игры и попробовать силы в турнирах.
• На площадке VK Fest пройдут активности от коллаборации крупнейшего видеоигрового паблика IGM и производителя DeepCool. Можно принять участие в турнирах по Mortal Kombat, Left 4 Dead 2, Quake 3 Arena и Elden Ring. Будут творческие мастер-классы и интерактивные зоны отдыха, викторины и розыгрыши призов.
• Три раза в день на стенде Skillbox будут проходить игровые турниры. Можно выиграть брендированный мерч и курсы от Skillbox со скидкой 99%.
Зона «Технологии» для любителей IT и науки
• Ленинградская АЭС устроит для гостей VK Fest 3D-экскурсию по энергоблоку с атомным реактором. На площадке можно будет сыграть в настольные игры и квесты, принять участие в мастер-классах по созданию зинов и значков.
• В зоне Санкт-Петербургского госуниверситета можно примерить шлем виртуальной реальности, поучаствовать в интерактивном тестировании и познакомиться с IT-компанией Nexign. Здесь же будут тематические фотозоны и розыгрыши призов.
• Автолаборатория TES.LAB приглашает гостей познакомиться с электромобилем Tesla, посидеть в водительском кресле и сыграть во встроенные игры. Ближе к вечеру электромобили устроят световое шоу.
• «Бери заряд» бесплатно предоставит пауэрбанки с Type-C, micro-USB и Lightning всем желающим.
• Gerwin AI проверит, смогут ли гости отгадать, какое изображение создала нейросеть, а какое — человек. Среди призов — сувениры и генеративные стикерпаки.
• На территории «Миссии Техпросвета» можно будет потренироваться в диджеинге: зрителям предлагают сводить треки, созданные ИИ. Здесь же состоится шоу робособак, а все желающие смогут набить лазерную татуировку, которая сойдёт сама через два дня.
• На площадке ГУАП можно будет управлять мини-квадрокоптерами. Ещё там пройдёт выставка разработок студентов университета.
• Университет телекоммуникаций расскажет, что такое интернет вещей, как устроены радио, телевидение и IT, как работать с 3D-принтером. На площадке можно будет создать и запрограммировать своё IoT-устройство, испытать себя в игре «Коннектикс», познакомиться с социальным проектом «Прикоснись к азбуке» и сделать свой 3D-брелок.
Зона «Косплей» для фанатов фантастических миров
• Команда «Даэдрические Принцы» приглашает погрузиться в миры Обливиона — встретиться с персонажами, примерить костюмы вселенной TES, поиграть в настолки, погадать и побродить в лабиринтах.
• Шоу-группа «Запомни меня!» покажет на VK Fest, как выживать в мире постапокалипсиса. На стенде Mad Max приглашают побороться на мягких мечах, пострелять из арбалета, поиграть на бочках-барабанах и посмотреть танцевальное шоу.
• Косплееры стенда по мотивам Cyberpunk 2077 проведут для гостей квесты в антураже игровой вселенной.
• Команда «клиночки» предлагает поучаствовать в боях на тямбарах и в тире.
• В зоне по мотивам Dungeons & Dragons пройдут партии в настолки, мастер-классы с памятными сувенирами, фехтование и гадание на картах Друида.
• Фанатов Genshin Impact ждут мастер-классы по красноречию, стрельбе из лука и рыбной ловле, фотозона, настолки и квесты.
• В «Саду цветущих хризантем» гости могут отдохнуть от активностей и сыграть в тихие игры — туми иши, го, сёги и маджонг. На площадке можно заняться рукоделием кинусайга и создать настольный сад камней.
• Партнёры зоны «Косплей» — издательство «Комильфо» и магазин «Двадцать Восьмой» — проведут конкурс косплея.
• На фанатской станции Honkai: Star Rail гостям можно сделать памятные фото и выиграть призы.
Зона «Семья» для детей и их родителей
• В интерактивной зоне «Домовячий Город» маленькие гости познакомятся с домовым детективом Финником, посмотрят мультсериалы и поиграют в настолки, сделают флеш-тату и аквагрим, посоревнуются в активных играх и споют в караоке.
• Система кружков «Фрактал» подготовила для посетителей VK Fest квесты и игры-головоломки — пентамино, полимино и танграм. На площадке будут на время собирать геометрическую фигуру из гигантских спичек и шариков.
• На площадке «Хобби Парка» пройдут матчи по робофутболу, бои на игрушечных танках и древние напольные игры.
• Команда «Мишка Шоу» приведёт на фестиваль компанию больших живых игрушек — Мистера Панду, лисичек Кешу и Стешу. С ними можно будет сделать фото и снять видео.
• Педагоги из детского лагеря «Дружите.ру» проведут урок трансфигурации — научат делать слайм своими руками.
• В «Волшебном мире» можно провести познавательные опыты, смастерить украшения или поделки из лёгкого пластилина, поиграть в слаймы и получить приз за участие в конкурсах.
• Анимационная студия «Мельница», которая подарила зрителям «Три богатыря», «Лунтика» и «Барбоскиных», отметит на VK Fest свой 25-й день рождения. Гостям предлагают попрыгать на батуте, сыграть в футбол с Дружком Барбоскиным, сделать блестящий аквагрим, поучаствовать в розыгрыше призов и сфотографироваться с Лунтиком в 3D-фотозоне.
• На территории «В гостях у сказки» можно сделать аквагрим, посмотреть шоу фокусника и сфотографироваться в замке с золотым троном.
• Artishock.Pro приглашает гостей сделать снимки с самыми большими трансформерами в России — например, с роботизированным Человеком-пауком.
• PICCOLO и Radio Kids FM представят зрителям музыкальную программу с участием блогеров. Среди звёзд ― Квинка (Roblox Queen), Adrenalin House, Saasha, Алиса Буслова, Бэтси, Маша LIL P, Арина Топ, Ева Mash, Ярослава, Black to White и многие другие. Также гости смогут сфотографироваться с кумирами и записать с ними ролики для соцсетей. На площадке будут проходить мастер-классы, конкурсы и паблик-токи с блогерами.
• Dolce Milk и Juicy Stars подготовили шоу мыльных пузырей, аквагрим для всех желающих и большую фотозону.
• Развлечения от телеканала CTC Kids — батут в виде кота Кубокота из программы «Развлечёба», автомат-хватайка с призами, бассейн с шариками и бьюти-уголок с блёстками и яркими прядками для волос.
• Артисты из театра праздников MIRACLES покажут иллюзионное шоу «Щелкунчик», а также номера с мыльными пузырями и химическими опытами. Здесь же проведут мастер-класс по созданию ёлочных игрушек. На фотозоне можно будет сделать снимки как в зимнем царстве.
• «Музей Магии» приготовил для гостей VK Fest мастер-классы по фокусам, интерактивные экскурсии, шоу иллюзионистов и розыгрыш призов.
Дети до 6 лет включительно могут прийти на фестиваль бесплатно. С 7 до 12 лет включительно нужен детский билет, а с 13 — взрослый. До 12 лет включительно обязательно сопровождение взрослого. Посетителям с детьми нужно взять с собой на VK Fest свидетельство о рождении.
Знакомство с продуктами VK
• В павильоне VK Видео можно сделать снимки в фотозонах «Натальной карты», «ТОП» и «Кстати», принять участие в квизе и посмотреть стендап-шоу.
• Зона VK Музыки в этом году превращается в огромный диско-шар! Два дня подряд здесь будут проходить регулярные meet&greet с популярными артистами – за расписанием можно следить в соц сетях VK Музыки. Кроме того, каждый посетитель VK Fest может принять участие в «Сниппет шоу» - игре, где нужно угадывать популярные треки получать в подарок классные призы!
• В зоне VK Знакомств посетителей ждут четыре арт-объекта ― сердца «Место неслучайных встреч». Стенд поможет познакомиться с посетителями фестиваля, у которых в интересах есть VK Fest, активный отдых, компьютерные игры и музыка. На площадке можно получить специальный браслет для знакомств и поучаствовать в розыгрыше подарков.
• Команда VK Testers и VK Crowd проведут на фестивале лекции. На площадке будет симулятор роботостроения ― каждый желающий напишет код, чтобы робот прошёл лабиринт. В этой зоне организуют «Битвы роботов» — панельную дискуссию, на которой участники проекта расскажут о создании и тестировании роботов ― с ними можно будет сфотографироваться.
• Ценителей гейминга ждут в зоне VK Play. На интерактивном стенде можно будет поиграть на ПК и приставках, познакомиться с новинками мобильных игр, посетить музей игровых артефактов и сделать снимки в фотозонах Atomic Heart и LOST ARK. На площадке пройдут автограф-сессии со стримерами, знакомства с косплеерами, выступления спикеров из Lesta Games и Astrum Ent. Любители онлайн-шутеров смогут сразиться за главный приз стенда — модель золотого АК-12 из Warface, созданную в коллаборации с VozWooden.
• В зоне VK Store гостей будет ждать эксклюзивная коллекция VK Fest: несколько вариантов футболок, дождевики, шоперы, бутылки для воды и значки.
• На стенде VK Клипов посетители смогут создать видео из кадров, снятых на всей территории фестиваля, с помощью эксклюзивных шаблонов. Лучшие клипы получат шанс попасть на большой экран главной сцены VK Fest в Москве, а их авторы — выиграть призы.
• В интерактивном пространстве ВКонтакте можно будет снять истории с видом на сцену, где появятся Антон Шастун, Влад А4, Валя Карнавал и другие инфлюенсеры.
• Пространство VK Education познакомит гостей с миром IT-технологий. На площадке гости смогут узнать, какая IT-профессия им подходит, создать аватар с помощью нейросети и узнать про карьерные и образовательные возможности от VK Education.
• Школа авторов VK и закрытый Акселератор авторов ВКонтакте на площадке VK Сообществ устроят встречи с админами пабликов. QA-сессии проведут Даня Крастер, Анатоль Вовк, Александр Мазуров, Маша Фомичева, Татьяна Соловьёва, Радион Сайлер и другие.
• Гостей ждёт квест VK Fest. Посетителям предлагается исследовать локации фестиваля, поучаствовать в активностях и заработать баллы на лимитированный мерч.
Стритфуд и напитки: что попробовать на VK Fest
В зоне «Еда» будет большой ассортимент стритфуда и напитков, развлечения и подарки. С собой на фестиваль можно взять запечатанную бутылку воды объёмом до одного литра и лёгкий перекус. На детей ограничения не распространяются. Если у ребёнка особое питание, то на всякий случай рекомендуется взять с собой справку от врача.
В Уфе, Красноярске и Сириусе (Сочи) VK Fest уже собрал десятки тысяч зрителей. После Санкт-Петербурга фестиваль пройдёт 13 и 14 июля в Москве в «Лужниках».
Билеты доступны на сайте vkfest.ru.
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