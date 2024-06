VK Fest 2024 представил программу в Санкт-Петербурге: три музыкальные сцены, зону инфлюенсеров, лекторий, мастер-классы, выставки и спортивные турниры

29 и 30 июня в Парке 300-летия Санкт-Петербурга пройдёт VK Fest — крупнейший городской open-air в России. В программе фестиваля — выступления поп-артистов, инди-звёзд и фрешменов, встречи с инфлюенсерами, лекторий, паблик-токи, спортивные турниры, развлечения для детей, технологические новинки, выставка авто, интерактивные площадки, игры, мастер-классы и фуд-корт. Гостей ждут на локациях «Технологии», «Видеоигры», «Семья», «Драйв», «Творчество», «Развлечения», «Спорт», «Благотворительность», «Косплей» и на партнёрских площадках.29 июня на Синей сцене свои хиты исполнят Баста, Дима Билан, МОТ, Элджей, OG Buda + MAYOT, XOLIDAYBOY, Ева Польна, Xcho и Юля Паршута. На Белой сцене выступят 25/17, Три дня дождя, КАСПИЙСКИЙ ГРУЗ, SODA LUV, Кишлаĸ, Toxi$, nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS, BUSHIDO ZHO и LYRIQ. На Фиолетовую сцену выйдут SATI ETHNICA, Pompeya, Минаева, JANAGA, AFÈLIA, Фресĸа, EIGHTEEN, ASHLY., yaskraviy и ASAMMUELL. На электронной сцене Радио Рекорд сыграют диджеи FEEL, DJ M.E.G., SHAPOV, KIIDA и LADY WAKS. Из открытой студии Радио Рекорд будет вестись прямая аудиотрансляция с фестиваля.Во второй день фестиваля, 30 июня, на Синей сцене VK Fest выступят ЗВЕРИ, HammAli & Navai, MACAN, CREAM SODA, Найĸ Борзов, L’ONE, Клава Коĸа, Dabro и INSTASAMKA. На Белой сцене — Ноггано, OBLADAET, LOVV66, JANE AIR, тринадцать карат, масло черного тмина, By Индия, FILATOV & KARAS. На Фиолетовой — THOMAS MRAZ, Меджикул, Amirchik, Kristina Si, «Обстоятельства», ПИКЧИ!, BLIZKEY, Васса Железнова, 5УТРА и TRITIA. На сцене Радио Рекорд выступят именитые диджеи PEREDEL, SWANKY TUNES, VOLAC, TURBOSH, ZESKULLZ и ASPYER, NEJTRINO & BAUR.К VK Fest в Санкт-Петербурге присоединятся более 50 инфлюенсеров. Среди знаменитых гостей ― Юля Гаврилина, Влад А4, Валя Карнавал, MILANA STAR, Дима Масленников.Ведущими зоны инфлюенсеров будут Юля Гаврилина, Никита Сударь, Аня Покров и Наташа Гасанханова. Хедлайнерами тематической сцены станут Валя Карнавал, Милана Хаметова, Kamil KiKiDo и AminKa, участники лейбла LIGA: Дима Масленников, Супер Стас, Даник, Алексей Столяров. Зрители смогут увидеть The Hype House Rus, ЦУ Е ФА, MILANA STAR, Viki Show, Катю Адушкину, Адель Вейгель, Егора Шипа.Среди гостей площадки — Алёна Аурум, Мерелин и Анастасия из M&A, Ярослава Боерова, Sandy Cheeks и Аня Виноград, представители Adrenalin House: Мусим Ашуров, Кира Тимралеева, Тёма Туленов, Никита Шульгин, Соня Сафарова, Liza Meli, Кристина Карамелька, Вова Левченко, дуэт NANSI & SIDOROV. В зоне инфлюенсеров общаться с фанатами и раздавать автографы будут Клава Кока, «Импровизаторы» Антон Шастун и Арсений Попов, Давид Туров, Симка, Лизогуб, Некрасова, Серёжа ОМГ, Люба Бич и SOFI SHINE.На территории фестиваля будет работать Школа инфлюенсеров. Её учителями станут популярные лидеры мнений. Гости смогут поучаствовать в «Лиге героев» ― пройти полосу препятствий в компании звёзд. Вместе с NANSI & SIDOROV посетители VK Fest примут участие в съёмках шоу для VK Видео «По каверочку». Также у посетителей будет возможность записать кавер в музыкальной студии.• Библиотека Гоголя приглашает на дискотеку 80-х: гости смогут читать книги, шагая на степпере, участвовать в мастер-классе по созданию браслетов, во флешмобах по танцам и аэробике.• Зеркальная комната от «Питер читает» — лабиринт с цитатами русских классиков, где можно оставить послание на стене и выиграть мерч.• Представители мультимедийного пространства LUMION приготовили для VK Fest выставки «Живые полотна» и «Цветотерапия 2.0». В шатре LUMION гостей ждут лекции по диджитализации мира искусства и мастер-классы по созданию мультимедийного контента и моушен-дизайну.• На VK Fest Эрмитаж проведёт мастер-классы, лекции и другие творческие активности, посвящённые теме Вселенной и космоса. Гости фестиваля смогут создать авторский натюрморт, пройти квест о бароне Мюнхгаузене и принять участие в сеансе древних китайских гаданий.• Библиотека им. М. Ю. Лермонтова организует расслабляющие мастер-классы по созданию изделий из дерева, вощины, полиэфирного шнура, бисера или бумаги. А ещё в расписании — литературная рулетка, буккроссинг и свидание с книгой.• Центральный выставочный зал «Манеж» погрузит гостей VK Fest в творческий мир неофициального искусства Ленинграда второй половины XX века. Среди активностей — квиз по ленинградскому андеграунду, создание коллажей на пластинках и роспись полотен в стиле Тимура Новикова.• Студия парфюмерии и живописи «Я творю» проведёт мастер-классы по живописи и парфюмерии. Гости напишут картину акрилом с нуля и создадут авторский аромат. А на парфюмерной викторине можно будет проверить свою память на запахи.• Мастерская плиток oralines устроит мастер-класс по росписи плитки. Посетители задекорируют изделия орнаментами с драконами, котами и цветами.• Студия керамики BURNING CLAY поможет гостям вылепить и расписать посуду, фигурки различных персонажей и элементы декора.• Художественная мастерская «Банка с краской» проведёт мастер-классы по живописи акрилом и акварелью. Гости будут рисовать цветы, котов, Млечный Путь и пейзажи Петербурга.• Школа каллиграфии Study Calligraphy научит посетителей VK Fest красивому письму перьевыми ручками, кистями и брашпенами, а профессиональные каллиграфисты подпишут открытки всем желающим.• Мастерская SUHOCVETIKA покажет, как оформить из сухоцветов и стабилизированных растений панно для украшения дома.• Мастерица Маша из «Маштерской» организует мастер-класс по панно в ковровой технике.• Шатёр Русского музея на VK Fest будет посвящён Летнему саду, которому в этом году исполняется 320 лет. Участники мастер-классов смогут расписать гипсовый рельеф, создать горгонейон — маску-талисман с изображением головы Медузы Горгоны, сочинить зин (иллюстрированную книжку), нарисовать кистью и тушью знаменитую ограду Ю. Фельтена, а также принять участие в викторинах.• На площадке Музея истории денег АО «Гознак» разместят миллиард рублей, с которым можно будет сфотографироваться. Здесь же посетителей ждут квесты и изготовление жетона на память с логотипом VK.• Творческая мастерская от компании «Комус» организует мастер-класс по скетчингу — гости нарисуют летние пейзажи.• Бренд A Secret Knowledge проведёт мастер-классы по изготовлению брелоков с индивидуальным дизайном.• Шатёр ЮФ соберёт у себя блогеров и авторов. На площадке пройдут лекции и паблик-токи, розыгрыши книг и мерча, автограф-сессии и гадания по книгам.• «Волшебный ШКАФ. Магия литературы и искусства» приглашает гостей посетить передвижной магический шоу-шатёр. В нём можно получить литературное предсказание, выбрать книгу на память в зоне чтения, порисовать, сыграть в уличные игры на тему искусства, пройти творческие мастер-классы.29 июня в паблик-токе на тему «Российский хоккей: традиция побеждать» будут участвовать хоккеисты: нападающий клуба «Сан-Хосе Шаркс», обладатель Кубка Гагарина — 2021 в составе «Авангарда» Клим Костин, нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов, нападающий клуба КХЛ «Авангард», мастер спорта России Владимир Ткачёв и защитник клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз», мастер спорта России Егор Замула.Тему театрального ремесла поднимут директор Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица, директор, художественный руководитель театра «Приют комедианта» Виктор Минков и премьер Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Шкляров. Генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра Александр Малич выступит модератором дискуссии.Блогер Карина Мурашкина, стилист Алексей Сухарев, историки моды Анатоль Вовк и Вика Чума, дизайнер и основатель бренда BLCV Илья Булычёв, основатель студий Park by Osipchuk Алексей Осипчук обсудят тему «Индивидуальный стиль vs модные тенденции: кто диктует правила?».30 июня с лекцией «Кто не любит Эрмитаж?» выступят генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и стендап-комик Евгений Чебатков. Тему «Гастрономическая эволюция: от булочных и фуд-моллов до ресторанов высокой кухни» обсудят основатель холдинга Follow the Rabbits и совладелец бара El Copitas Артём Перук, шеф-повар и совладелец ресторана Bourgeois Bohemians Артём Гребенщиков, генеральный директор пространства VOKZAL 1853 Никита Улыбин и владелец «Цеха 85» Алексей Феликсов. Модератором встречи станет Ирина Тиусонина ― CEO Национальной ресторанной премии WHERETOEAT Russia.Паблик-ток «На пуантах через века: наследие русского балета» проведут первая солистка Мариинского театра Мария Хорева, танцовщик и хореограф Владимир Варнава, прима-балерина Михайловского театра, заслуженная артистка России Анжелина Воронцова,премьер Михайловского театра Иван Зайцев и продюсер, режиссер-постановщик, хореограф Мигель. Модератором лекции станет журналист и телеведущий Вадим Верник.Также спикерами локации станут лидер VK ТехПросвет и главный редактор канала «Луис Иванович Вьютон» Евгения Белоусова, основатель студии разработки и интеграции ИИ maxden.ai, ведущий шоу «Игры с ИИ ВКонтакте» Максим Кучер, медиапродюсер и основатель Ed-платформы NFT CONF Евгения Плотникова, психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова, терапевт и кардиолог Филипп Кузьменко и многие другие.• Команда «Взаперти» предлагает гостям VK Fest раскрыть «преступление», совершённое в замкнутом пространстве. Несколько подозреваемых, пара улик — и всего 10 минут на разгадку.• На фестивале пройдёт сокращённая версия «Мозгобойни» из четырёх туров. На площадке можно будет поучаствовать в Туц Туц Quiz — караоке-вечеринке из трёх туров с вопросами по мотивам разных жанров и популярных треков.• В зоне телеканала КИНЕКО гостей ждут танцевальные батлы, неоновые фотозоны и просмотр дорам.• Стенд телеканала САПФИР — площадка для поклонников турецких сериалов. Гостей приглашают создать украшение на мастер-классе и узнать своё будущее по картам Таро.• Театр страшных историй «Территория Мистики» приглашает принять участие в хоррор-квесте и сделать селфи с монстрами.• Спортивно-развлекательный комплекс «Энергия Высоты» ждёт всех желающих на трассах верёвочного парка и на мини-скалодроме.• GaGa.ru готовит для гостей фестиваля турниры, розыгрыши, фотозоны, призы и большую коллекцию настолок. По итогам двух дней VK Fest на площадке выберут главного победителя, чтобы вручить ему суперприз.• На площадке Just Play разместятся настольные игры на любой вкус. Будут быстрые игры на пять минут, патигеймы для разговорчивых гостей и масштабные стратегии для усидчивых. Гостей ждут авторские настольные игры и общение с их разработчиками.• Спортивный центр «Фабрика Футбола» устроит в Парке 300-летия Санкт-Петербурга состязания для фанатов командного спорта. В программе — турнир по кикеру, футбол в надувных шарах и другие развлечения.• Вудпарк приглашает принять участие в головоломках, квестах, аттракционах и подвижных играх.• Urban Gaming организует на VK Fest лазертаг, пейнтбол и стрельбу из лука. Игры безопасны для участников и зрителей — например, в лучном бое используются специальные стрелы с амортизирующими наконечниками.• Команда SPEEDCUBES покажет и расскажет, как собирать кубики Рубика на скорость.• Мобильный Санкт-Петербургский Планетарий организует в шатре путешествие по Солнечной системе. Рядом с куполом все желающие смогут заглянуть в телескоп и полюбоваться ближайшей звездой — Солнцем.• В детективной игре Detectit гостям предстоит сопоставить все улики и раскрыть дело быстрее, чем другие команды.• Тату-бар VivoTattoo предлагает сделать тату-переводилку из сетов, которые разработала Маша Виво. Юные гости смогут попробовать себя в роли тату-мастера и сделать татуировку детской тату-машинкой.• Команда сервиса «Я здесь живу» познакомит гостей VK Fest с Петербургом, который мало кому известен. Посетители стенда узнают обо всех возможностях города: от мест для прогулок с питомцами до музеев и театров. В программе — лотерея, мастер-классы, настольные игры, викторина, фотобудка и арт-инсталляция.• Цветочная студия base организует фотозону, мастер-классы и конкурс на лучшее фото с главным призом — цветочной подпиской на месяц.• Музей советских игровых автоматов выставит самую крупную в мире коллекцию действующих советских аркад, уникальных игровых автоматов, ретроприставок и вендинга — от «Морского боя» до газировки в гранёном стакане.• Создатели приключенческого блокбастера «Огниво» приглашают сделать моментальные снимки в интерактивной фотозоне — настоящей караульной будке из фильма, а также познакомиться с одной из главных героинь картины, кобылицей Куданадо.• В шатре от создателей сказочного блокбастера «Финист. Первый богатырь» можно будет заглянуть в экзотическую лавку с украшениями и лакомствами, а также узнать, кого Финист спрятал в механический сундук.• Сервис знакомств Blink приготовил для гостей игры, стенд с арт-объектами и интерактивной фотозоной, батут и розыгрыш мерча.• На площадке хоккейного клуба СКА — аттракцион «Данк танк», встреча с талисманом команды по имени Конь Огонь, флорбол, уголок СКА beauty, бросковая зона, фотобудка, конкурсы, творческие мастер-классы, выступление SKA Sisters, автограф-сессия игроков СКА-1946. Также можно будет сделать фото с кубком.• На VK Fest хореографы из «ДВИЖЕНИЕ Battle» устроят танцевальный батл для всех возрастов. Особый акцент будет на андеграундной танцевальной культуре хип-хопа.• Полоса препятствий от «Лиги Героев» — это возможность для гостей фестиваля проверить силу, ловкость и сноровку, соревнуясь на рукоходах или в испытаниях на баланс.• На фестивале будет проводиться пробная тренировка на одноместной яхте «Луч». За активность отвечают тренеры из команды «Сила ветра». Инструкторы научат, как избежать переворота на яхте, перед тренировкой проведут подробный инструктаж и выдадут спасательный жилет.• Скалодром El Capitan установит арт-стенд по скалолазанию высотой 7,2 метра. На площадке будет специальная призовая трасса, при прохождении которой участник получит памятный подарок.• Регбийный клуб «Барс» выставит на своей площадке пять зон: полосу препятствий, зону обучения броскам и точности, зону отдыха, зону захватов и поля для пляжного регби. Также пройдут матчи с участием всех желающих против игроков команды «Барс».• Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга проведёт тренировки для всех уровней подготовки на настоящем ринге с ведущими тренерами и с представителями сборных России и Санкт-Петербурга по боксу. На площадке будут дэнс-аэробика и джампинг, тренировки на мини-батутах, мешок-силомер и другие активности.• Познакомиться с уличным футболом панна можно будет вместе с командой Panna.Pro. Спортсмены покажут приёмы и трюки, которые применяются как в классической игре, так и в нестандартных форматах.• Комплекс соревнований по киберспорту представит НГУ им. П. Ф. Лесгафта. Среди игр — VR-направления Fruit Ninja, Beat Saber, Ragnarök, Pistol Whip VR и другие. На площадке будут киберзоны с футболом, плаванием и файтингом.• BackStage crossfit проведёт тренировку из четырёх упражнений — за выполнение гости получат флаер на бесплатное посещение зала. Будут мастер-классы по подтягиваниям и тяжёлой атлетике.• Прогулки на сапах по Финскому заливу организует «фитмост». Волонтёры запишут на занятие и выдадут всё необходимое оборудование.• Чирлидеры из Федерации чирлидинга Санкт-Петербурга покажут гостям танцы, поддержки и акробатические трюки.• Площадка АСБ × Академия баскетбола проведёт турнир по баскетболу 3 × 3 среди мужских студенческих команд. Главным призом станет путёвка на Суперфинал АСБ 3 × 3, который пройдёт в ноябре в Москве.• На VK Fest пройдёт ежегодный турнир по пляжному волейболу от Центра пляжного спорта «Динамо» СПб — MODELBALL 2024. Зрители смогут понаблюдать за соревнованиями и отдохнуть на пляже под танцевальную музыку.• 30 июня чемпионы Европы Jump Energy покажут трюки на джамперах в зоне экстрим-парка.• Digma PRO приглашает гостей посетить три большие экстремальные шоу-зоны VK Fest: «Экстрим-парк», «Скейт-плаза» и «Памп-трек». На площадке пройдут соревнования по BMX, скейтборду и самокату, мастер-классы, автограф-сессии и выступления лучших райдеров России.• Команда Время играть в гольф предлагает попробовать свои силы в гольфе на дорожках VK Fest.• MetaRacing привезут на VK Fest профессиональные автосимуляторы для тренировок и игр в виртуальном мире. В этом клубе тренируются настоящие пилоты из таких дисциплин, как дрифт, кольцевые гонки, картинг и ралли.• SMP Racing на своей площадке приглашают испытать реальные нагрузки гонщика и поуправлять болидом на профессиональном симуляторе. Можно будет взять автографы у звёзд российского автоспорта.• SUBARU CLUB SPB продемонстрирует возможности кастомизации автомобилей Subaru.• «Движение BassMile» устроит выставку уникальных автомобилей, которые существуют в единственном экземпляре. На площадке можно будет сфотографироваться с ними и оценить возможности автозвука.• Youngers Club приглашает на выставку ретроавтомобилей. В коллекции есть как отечественные автомобили советской эпохи, так и европейские, американские и японские экземпляры.• Когда-то клуб BMW-AKULA-CLUB объединял владельцев одной конкретной модели: BMW 7 Series в кузове E23. Сейчас команда устраивает выставки и других автомобилей.• Профессиональные механики из Roshe Racing расскажут о своих гоночных проектах и ответят на вопросы посетителей. Гостям можно попробовать самим запустить гоночный мотор.• На VK Fest WARPOINT организует VR-шутер с картами и разнообразным арсеналом. Можно объединиться с другими гостями фестиваля и попробовать себя в новом формате киберспорта.• В игре Sumo Tatami гость сможет перевоплотиться в энергичного сумоиста и поучаствует в командных битвах, футболе и других видах спорта. В распоряжении игрока — арсенал, спецэффекты и бустеры.• Стенд Fosters PC приглашает протестировать самые мощные и необычные игровые компьютеры и принять участие в розыгрышах подарков. Самый крупный приз — компьютер.• RetroTech Squad и КИБЕР КОТ подготовили интерактивную выставку ретроконсолей и компьютеров. Гостей зовут поиграть в олдскульные игры и попробовать силы в турнирах.• На площадке VK Fest пройдут активности от коллаборации крупнейшего видеоигрового паблика IGM и производителя DeepCool. Можно принять участие в турнирах по Mortal Kombat, Left 4 Dead 2, Quake 3 Arena и Elden Ring. Будут творческие мастер-классы и интерактивные зоны отдыха, викторины и розыгрыши призов.• Три раза в день на стенде Skillbox будут проходить игровые турниры. Можно выиграть брендированный мерч и курсы от Skillbox со скидкой 99%.• Ленинградская АЭС устроит для гостей VK Fest 3D-экскурсию по энергоблоку с атомным реактором. На площадке можно будет сыграть в настольные игры и квесты, принять участие в мастер-классах по созданию зинов и значков.• В зоне Санкт-Петербургского госуниверситета можно примерить шлем виртуальной реальности, поучаствовать в интерактивном тестировании и познакомиться с IT-компанией Nexign. Здесь же будут тематические фотозоны и розыгрыши призов.• Автолаборатория TES.LAB приглашает гостей познакомиться с электромобилем Tesla, посидеть в водительском кресле и сыграть во встроенные игры. Ближе к вечеру электромобили устроят световое шоу.• «Бери заряд» бесплатно предоставит пауэрбанки с Type-C, micro-USB и Lightning всем желающим.• Gerwin AI проверит, смогут ли гости отгадать, какое изображение создала нейросеть, а какое — человек. Среди призов — сувениры и генеративные стикерпаки.• На территории «Миссии Техпросвета» можно будет потренироваться в диджеинге: зрителям предлагают сводить треки, созданные ИИ. Здесь же состоится шоу робособак, а все желающие смогут набить лазерную татуировку, которая сойдёт сама через два дня.• На площадке ГУАП можно будет управлять мини-квадрокоптерами. Ещё там пройдёт выставка разработок студентов университета.• Университет телекоммуникаций расскажет, что такое интернет вещей, как устроены радио, телевидение и IT, как работать с 3D-принтером. На площадке можно будет создать и запрограммировать своё IoT-устройство, испытать себя в игре «Коннектикс», познакомиться с социальным проектом «Прикоснись к азбуке» и сделать свой 3D-брелок.• Команда «Даэдрические Принцы» приглашает погрузиться в миры Обливиона — встретиться с персонажами, примерить костюмы вселенной TES, поиграть в настолки, погадать и побродить в лабиринтах.• Шоу-группа «Запомни меня!» покажет на VK Fest, как выживать в мире постапокалипсиса. На стенде Mad Max приглашают побороться на мягких мечах, пострелять из арбалета, поиграть на бочках-барабанах и посмотреть танцевальное шоу.• Косплееры стенда по мотивам Cyberpunk 2077 проведут для гостей квесты в антураже игровой вселенной.• Команда «клиночки» предлагает поучаствовать в боях на тямбарах и в тире.• В зоне по мотивам Dungeons & Dragons пройдут партии в настолки, мастер-классы с памятными сувенирами, фехтование и гадание на картах Друида.• Фанатов Genshin Impact ждут мастер-классы по красноречию, стрельбе из лука и рыбной ловле, фотозона, настолки и квесты.• В «Саду цветущих хризантем» гости могут отдохнуть от активностей и сыграть в тихие игры — туми иши, го, сёги и маджонг. На площадке можно заняться рукоделием кинусайга и создать настольный сад камней.• Партнёры зоны «Косплей» — издательство «Комильфо» и магазин «Двадцать Восьмой» — проведут конкурс косплея.• На фанатской станции Honkai: Star Rail гостям можно сделать памятные фото и выиграть призы.• В интерактивной зоне «Домовячий Город» маленькие гости познакомятся с домовым детективом Финником, посмотрят мультсериалы и поиграют в настолки, сделают флеш-тату и аквагрим, посоревнуются в активных играх и споют в караоке.• Система кружков «Фрактал» подготовила для посетителей VK Fest квесты и игры-головоломки — пентамино, полимино и танграм. На площадке будут на время собирать геометрическую фигуру из гигантских спичек и шариков.• На площадке «Хобби Парка» пройдут матчи по робофутболу, бои на игрушечных танках и древние напольные игры.• Команда «Мишка Шоу» приведёт на фестиваль компанию больших живых игрушек — Мистера Панду, лисичек Кешу и Стешу. С ними можно будет сделать фото и снять видео.• Педагоги из детского лагеря «Дружите.ру» проведут урок трансфигурации — научат делать слайм своими руками.• В «Волшебном мире» можно провести познавательные опыты, смастерить украшения или поделки из лёгкого пластилина, поиграть в слаймы и получить приз за участие в конкурсах.• Анимационная студия «Мельница», которая подарила зрителям «Три богатыря», «Лунтика» и «Барбоскиных», отметит на VK Fest свой 25-й день рождения. Гостям предлагают попрыгать на батуте, сыграть в футбол с Дружком Барбоскиным, сделать блестящий аквагрим, поучаствовать в розыгрыше призов и сфотографироваться с Лунтиком в 3D-фотозоне.• На территории «В гостях у сказки» можно сделать аквагрим, посмотреть шоу фокусника и сфотографироваться в замке с золотым троном.• Artishock.Pro приглашает гостей сделать снимки с самыми большими трансформерами в России — например, с роботизированным Человеком-пауком.• PICCOLO и Radio Kids FM представят зрителям музыкальную программу с участием блогеров. Среди звёзд ― Квинка (Roblox Queen), Adrenalin House, Saasha, Алиса Буслова, Бэтси, Маша LIL P, Арина Топ, Ева Mash, Ярослава, Black to White и многие другие. Также гости смогут сфотографироваться с кумирами и записать с ними ролики для соцсетей. На площадке будут проходить мастер-классы, конкурсы и паблик-токи с блогерами.• Dolce Milk и Juicy Stars подготовили шоу мыльных пузырей, аквагрим для всех желающих и большую фотозону.• Развлечения от телеканала CTC Kids — батут в виде кота Кубокота из программы «Развлечёба», автомат-хватайка с призами, бассейн с шариками и бьюти-уголок с блёстками и яркими прядками для волос.• Артисты из театра праздников MIRACLES покажут иллюзионное шоу «Щелкунчик», а также номера с мыльными пузырями и химическими опытами. Здесь же проведут мастер-класс по созданию ёлочных игрушек. На фотозоне можно будет сделать снимки как в зимнем царстве.• «Музей Магии» приготовил для гостей VK Fest мастер-классы по фокусам, интерактивные экскурсии, шоу иллюзионистов и розыгрыш призов.Дети до 6 лет включительно могут прийти на фестиваль бесплатно. С 7 до 12 лет включительно нужен детский билет, а с 13 — взрослый. До 12 лет включительно обязательно сопровождение взрослого. Посетителям с детьми нужно взять с собой на VK Fest свидетельство о рождении.• В павильоне VK Видео можно сделать снимки в фотозонах «Натальной карты», «ТОП» и «Кстати», принять участие в квизе и посмотреть стендап-шоу.• Зона VK Музыки в этом году превращается в огромный диско-шар! Два дня подряд здесь будут проходить регулярные meet&greet с популярными артистами – за расписанием можно следить в соц сетях VK Музыки. Кроме того, каждый посетитель VK Fest может принять участие в «Сниппет шоу» - игре, где нужно угадывать популярные треки получать в подарок классные призы!• В зоне VK Знакомств посетителей ждут четыре арт-объекта ― сердца «Место неслучайных встреч». Стенд поможет познакомиться с посетителями фестиваля, у которых в интересах есть VK Fest, активный отдых, компьютерные игры и музыка. На площадке можно получить специальный браслет для знакомств и поучаствовать в розыгрыше подарков.• Команда VK Testers и VK Crowd проведут на фестивале лекции. На площадке будет симулятор роботостроения ― каждый желающий напишет код, чтобы робот прошёл лабиринт. В этой зоне организуют «Битвы роботов» — панельную дискуссию, на которой участники проекта расскажут о создании и тестировании роботов ― с ними можно будет сфотографироваться.• Ценителей гейминга ждут в зоне VK Play. На интерактивном стенде можно будет поиграть на ПК и приставках, познакомиться с новинками мобильных игр, посетить музей игровых артефактов и сделать снимки в фотозонах Atomic Heart и LOST ARK. На площадке пройдут автограф-сессии со стримерами, знакомства с косплеерами, выступления спикеров из Lesta Games и Astrum Ent. Любители онлайн-шутеров смогут сразиться за главный приз стенда — модель золотого АК-12 из Warface, созданную в коллаборации с VozWooden.• В зоне VK Store гостей будет ждать эксклюзивная коллекция VK Fest: несколько вариантов футболок, дождевики, шоперы, бутылки для воды и значки.• На стенде VK Клипов посетители смогут создать видео из кадров, снятых на всей территории фестиваля, с помощью эксклюзивных шаблонов. Лучшие клипы получат шанс попасть на большой экран главной сцены VK Fest в Москве, а их авторы — выиграть призы.• В интерактивном пространстве ВКонтакте можно будет снять истории с видом на сцену, где появятся Антон Шастун, Влад А4, Валя Карнавал и другие инфлюенсеры.• Пространство VK Education познакомит гостей с миром IT-технологий. На площадке гости смогут узнать, какая IT-профессия им подходит, создать аватар с помощью нейросети и узнать про карьерные и образовательные возможности от VK Education.• Школа авторов VK и закрытый Акселератор авторов ВКонтакте на площадке VK Сообществ устроят встречи с админами пабликов. QA-сессии проведут Даня Крастер, Анатоль Вовк, Александр Мазуров, Маша Фомичева, Татьяна Соловьёва, Радион Сайлер и другие.• Гостей ждёт квест VK Fest. Посетителям предлагается исследовать локации фестиваля, поучаствовать в активностях и заработать баллы на лимитированный мерч.В зоне «Еда» будет большой ассортимент стритфуда и напитков, развлечения и подарки. С собой на фестиваль можно взять запечатанную бутылку воды объёмом до одного литра и лёгкий перекус. На детей ограничения не распространяются. Если у ребёнка особое питание, то на всякий случай рекомендуется взять с собой справку от врача.В Уфе, Красноярске и Сириусе (Сочи) VK Fest уже собрал десятки тысяч зрителей. После Санкт-Петербурга фестиваль пройдёт 13 и 14 июля в Москве в «Лужниках».Билеты доступны на сайте vkfest.ru.