VK Fest 2024 прошёл в пяти городах и собрал рекордные 205 тысяч человек

VK Fest 2024 завершил свою программу в пяти городах. Фестиваль собрал самое большое количество гостей в своей истории и побил сразу два рекорда России: по числу выступающих артистов и количеству развлечений. За полтора месяца 205 тысяч человек побывали на VK Fest, трансляции собрали более 22,5 миллиона просмотров.VK Fest в 2024 году объединил сотни тысяч гостей в Уфе, Красноярске, Сириусе, Санкт-Петербурге и Москве. В фестивале приняли участие более 500 артистов, инфлюенсеров и спикеров, среди которых «Руки Вверх», Тимати, Баста, Дима Билан, МОТ, Хаски, HammAli & Navai, MACAN, L’One, Шура, Элджей, INSTASAMKA, Три дня дождя, Мари Краймбрери, Ева Польна, «Моя Мишель» и CREAM SODA. Ведущими мероприятий стали Дмитрий Масленников, Азамат Мусагалиев, Антон Шастун, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко, Арсений Попов, Алла Михеева, Ида Галич, Олеся Иванченко, Дмитрий Журавлёв. VK Fest 2024 вошёл в Книгу рекордов России по количеству выступающих артистов и числу развлекательных активностей.«У фестиваля уже три рекорда — это невероятный результат, которого мы смогли достичь вместе со всеми гостями VK Fest. Мы побили собственный прошлогодний рекорд по количеству выступающих артистов. В прошлом году их было 175, в этом — 277. Число активностей фестиваля тоже значительно увеличилось — на open-air работала 161 развлекательная зона. Рады также объявить итоги фестиваля в Москве: за два дня его посетили 85 тысяч человек. Очень круто, что вы проводите выходные с нами. Спасибо за мощную отдачу!» — сказала руководитель VK Fest Зоя Новикова.В Уфе гостей фестиваля порадовали CREAM SODA и ЗВЕРИ, Рома Зверь прямо во время концерта подписал маленькой девочке плакат, Клава Кока и Дима Масленников раздавали автографы фанатам. В Красноярске свои хиты исполнили Баста, Хаски, Mary Gu и Ramil’, VK Fest в этом городе поставил рекорд среди музыкальных фестивалей по количеству зрителей. В Сириусе вместе с певцом Kamazz на сцену впервые вышла его жена с двумя детьми, ELMAN позвонил супруге и ребёнку и вместе с тысячами зрителей поздравил дочь с днём рождения. В Санкт-Петербурге Zivert пришла поддержать своего друга LYRIQ, инфлюенсеры Дима Масленников, Супер Стас, Даник и Алексей Столяров играли в «ЧТО? ГДЕ? VK?».В Москве VK Fest впервые встречал гостей в «Лужниках», в парке зрителей ждала самая большая и технологичная за все годы проведения фестиваля Синяя сцена. Самые яркие события происходили на синей дорожке: по ней прошли десятки артистов, знаменитостей и блогеров. Среди них — Дима Билан, МОТ, CREAM SODA, Доминик Джокер, Три дня дождя, LYRIQ, тринадцать карат, Шура, Слава Бустер, Артемий Лебедев, Анастасия Волочкова, Адель Вейгель, Яна Чурикова, Влад А4, Сати Казанова, Сергей Бурунов, Нюша, Надежда Кадышева, Азамат Мусагалиев, Ян Дилан, Катя IOWA, Никита и Дарья Нагорные.Солистка IOWA Екатерина Иванчикова вышла на синюю дорожку в костюме-стуле и даже посидела на нём, фигуристы Саша Трусова и Макар Игнатов объявили, что 17 августа поженятся. Эльдар Джарахов признался, что влюблён в певицу MONA. Дима Билан перед выступлением выбежал к фанатам и сделал с ними фото, также он, Шура и Мари Краймбрери удивили всех полётами над сценой. Баста исполнил трек про VK, L’One на своём выступлении спустился к зрителям и спел с ними. Во время выхода группы CREAM SODA на VK Fest творческая лаборатория «Гигарама» сделала общее фото артистов со зрителями — гости фестиваля могут найти себя на кадре и отметить.Во всех городах проведения VK Fest тысячи зрителей устроили аншлаг на площадках Знание.Лекторий. С лекциями выступили 100 экспертов и знаменитостей. Стендап-комик Нурлан Сабуров рассказал, как создавать успешные проекты вместе с друзьями, Юля Гаврилина поделилась секретами самовыражения в танцах и музыке. Олимпийские чемпионы Никита Кацалапов и Максим Траньков рассказали, как шли к золотым медалям по фигурному катанию, про тренды в моде поговорили стилист Алексей Сухарев, историк моды Анатоль Вовк и основатель студий Park by Osipchuk Алексей Осипчук. Артист Сергей Безруков пришёл на лекцию в новом имидже и рассказал, как бороться с выгоранием и достигать успехов в актёрском мастерстве. Фигурист Евгений Плющенко выступил вместе с сыном Александром и заявил, что спортсменка Александра Трусова решила продолжить карьеру. Среди других спикеров — стендап-комик Евгений Чебатков, олимпийские чемпионы Семён Елистратов, Максим Чудов, Аделина Загидуллина и Алина Загитова.Гостями и участниками зон инфлюенсеров VK Fest 2024 стали десятки самых популярных блогеров и артистов. Среди них — Валя Карнавал, Милана Хаметова, Влад А4, Тимати, Джиган и Оксана Самойлова, Слава Бустер, Наташа Гасанханова, MILANA STAR, Катя Адушкина, Егор Шип, Юля Гаврилина, Аня Pokrov, участники The Hype House Rus, ЦУ Е ФА и лейбла LIGA.Пользователи могли увидеть трансляцию VK Fest из Москвы, лучшие моменты из других городов и репортаж из студии Владимира Маркони, где он общался со знаменитостями. Фестиваль провёл адаптированную на русский жестовый язык трансляцию для слабослышащих людей.