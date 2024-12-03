VK Fest 2025 объявил площадки проведения и новые даты в Москве и Петербурге

«Рады объявить, что мы вновь выбрали самые масштабные площадки для проведения VK Fest в Москве и Санкт-Петербурге. Мы решили обновить даты фестивалей в столицах, чтобы сделать VK Fest ещё интереснее. Наша команда хочет обеспечить максимально насыщенную программу, показать посетителям весь масштаб и яркость VK Fest, представить лучших артистов, инфлюенсеров, как можно больше развлечений для всей семьи и всё разнообразие тематических зон. Будем приятно удивлять. До встречи этим летом!» — сообщила руководитель VK Fest Зоя Новикова.

Главный развлекательный фестиваль страны пройдёт 5–6 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга и 19–20 июля в московском парке «Лужники». Остальные города, даты проведения и площадки будут объявлены позже.Ранее VK Fest объявил старт продаж билетов в Москве и Петербурге на 2025 год. Билеты доступны на официальном сайте фестиваля.