VK Fest 2026 объявил даты проведения в Москве, Санкт-Петербурге и Сириусе

Александр


В Петербурге фестиваль пройдёт 4 и 5 июля, в Сириусе — 11 июля, в Москве — 18 и 19 июля. Билеты на событие в столицах уже доступны. Новые города и площадки проведения станут известны позже.

До 28 октября взрослые и детские билеты на два фестивальных дня можно купить с помощью бота в канале VK Fest на цифровой платформе MAX. С 29 октября продажа откроется на сайте события. Следить за новостями можно в официальном VK-сообществе.

VK Fest 2025 прошёл в Санкт-Петербурге, Москве, Сириусе и впервые в Казани и Челябинске. За полтора месяца фестиваль собрал 205 тысяч гостей. Событие вошло в Книгу рекордов России по количеству выступающих артистов — на его площадки вышли 295 исполнителей и музыкальных коллективов. Фестиваль открыл дополнительные сцены: в Москве — электронную от «Радио Рекорд», а в Казани для татарских артистов.
