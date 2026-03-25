VK Fest 2026 объявил первую волну артистов в Казани

Организаторы VK Fest 2026 объявили первую волну участников фестиваля, которые выступят в Казани 7 июня. В число подтверждённых артистов вошли Татьяна Куртукова, группа «Сироткин», Ришат Тухватуллин, Дора и Zivert. По данным организаторов, список выступающих будет пополняться новыми именами в ближайшее время. В прошлом году все 20 тысяч билетов на казанский VK Fest были распроданы за два дня до начала события.

Площадкой фестиваля вновь станет территория у Центра семьи «Казан» — одной из главных культурных достопримечательностей столицы Татарстана, где традиционно регистрируют браки. Для гостей будут работать несколько музыкальных сцен, на которых выступят как известные исполнители, так и представители локальных музыкальных сцен. Организаторы также подготовили обширную семейную программу, рассчитанную на отдых всей семьёй.Руководитель VK Fest Зоя Новикова отметила, что в этом году фестиваль вновь соберёт как топовых российских звёзд, так и местных колоритных артистов, чтобы каждый зритель мог найти интересного для себя исполнителя. Помимо музыкальной программы, гостей ждут тематические зоны с развлечениями для детей и взрослых, спортивные активности, творческие мастер-классы, автограф-сессии с блогерами, а также конкурсы и розыгрыши призов.Первый VK Fest в Казани состоялся в 2025 году. На главной сцене тогда выступили Баста, ZOLOTO, Элвин Грей, Юлия Савичева, «Комната культуры», Три дня дождя и ХЛЕБ. Отдельная сцена была посвящена песням на татарском языке: на ней выступили Нурминский, GAUGA, проект «Хижина Музыканта» и Марат Яруллин. В 2026 году фестиваль также пройдёт 4–5 июля в Санкт-Петербурге, 11 июля в Сириусе и 18–19 июля в Москве. Билеты поступили в продажу на сайте vkfest.ru.