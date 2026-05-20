Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

VK Fest 2026 пройдёт в Нижнем Новгороде. В лайнапе — Uma2rman, «Комната культуры», Клава Кока, Дора, «Сироткин», NANSI & SIDOROV

Александр


Организаторы объявили новый город, где будет проходить VK Fest, и артистов, которые выступят на этом мероприятии. Фестиваль в Нижнем Новгороде пройдёт 11 июля, на неделю раньше, чем в Москве. Местом проведения фестиваля станет Стрелка — визитная карточка города и место притяжения жителей и туристов Нижнего Новгорода.

«Привет, Нижний! Мы очень ждали встречи. Нижний Новгород — один из моих любимых городов — он эффектный, модный, уютный и очень красивый. Верим, что вы встретите VK Fest с вашей особенной теплотой!» — поделилась руководитель VK Fest Зоя Новикова.

В лайнапе VK Fest в Нижнем Новгороде — Uma2rman, «Комната культуры», Клава Кока, Дора, «Сироткин», NANSI & SIDOROV. Список артистов будет дополняться. Кроме музыкальной части, VK Fest представит зону инфлюенсеров, лекторий и множество активностей для всей семьи. Подробности программы будут анонсироваться постепенно вплоть до начала фестиваля. Билеты на мероприятие доступны на vkfest.ru.
-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Вышел трейлер нового сезона «Утреннего шоу» от Apple TV+
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Метод Хатча: обзор боевика «Никто 2»

Рекомендации

Рекомендации

Российские пользователи Samsung Galaxy не получат одно из самых желанных нововведений в One UI 8.5
От ценника этих некрасивых часов Casio вам захочется выпить корвалол
Как изменится жизнь в РФ с марта: цензура в кино, блокировка связи и вывески на русском
Роскомнадзор запустил нейросеть для тотального уничтожения VPN

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также