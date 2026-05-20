VK Fest 2026 пройдёт в Нижнем Новгороде. В лайнапе — Uma2rman, «Комната культуры», Клава Кока, Дора, «Сироткин», NANSI & SIDOROV



«Привет, Нижний! Мы очень ждали встречи. Нижний Новгород — один из моих любимых городов — он эффектный, модный, уютный и очень красивый. Верим, что вы встретите VK Fest с вашей особенной теплотой!» — поделилась руководитель VK Fest Зоя Новикова.

Организаторы объявили новый город, где будет проходить VK Fest, и артистов, которые выступят на этом мероприятии. Фестиваль в Нижнем Новгороде пройдёт 11 июля, на неделю раньше, чем в Москве. Местом проведения фестиваля станет Стрелка — визитная карточка города и место притяжения жителей и туристов Нижнего Новгорода.В лайнапе VK Fest в Нижнем Новгороде — Uma2rman, «Комната культуры», Клава Кока, Дора, «Сироткин», NANSI & SIDOROV. Список артистов будет дополняться. Кроме музыкальной части, VK Fest представит зону инфлюенсеров, лекторий и множество активностей для всей семьи. Подробности программы будут анонсироваться постепенно вплоть до начала фестиваля. Билеты на мероприятие доступны на vkfest.ru.