Карина Мурашкина, Маш Милаш, ЮЛЯ ГАВРИЛИНА и KARA KROSS: VK Fest назвал первых героев сцены инфлюенсеров в Москве

Организаторы VK Fest объявили первую волну инфлюенсеров, которые выступят на московской сцене фестиваля 18 и 19 июля. Гостей ждут встречи с любимыми блогерами, выступления, автограф-сессии и возможность сделать совместные фото. Среди участников — АминKа, Аня Pokrov, Артур Бабич, Аслан ШУКАША, «Без игрушек», ЮЛЯ ГАВРИЛИНА, Вики Шоу, Газан, Мирослава и Злата Быковы, Камиль Кикидо, Карина Кагра, Карина Мурашкина, Луномосик, Мария Янковская, Маш Милаш, Маша и Роберт Герберы, Милана Хаметова, Наташа Гасанханова, Полина Say и Айдар, Роман Каграманов, Сергей Бич и Люба Бич, ТРАВМА, ЯН ТОПЛЕС, AdrenalinHouse, KARA KROSS, Тёма Пименов, Даник, Tamik, РОЛДОЗЕР + ЛПшка, SteshOK, Юлия Коваль, Утопия Шоу, ДимасБлог, Максим Лутчак и Эдисон Перец. Организаторы отмечают, что список инфлюенсеров будет пополняться новыми именами.В Санкт-Петербурге, где фестиваль пройдёт 4 и 5 июля, лайнап инфлюенсеров также пополнится новыми героями. Гостей ждут выступления и автограф-сессии с Иваном Абрамовым, Миланой Хаметовой, Сергеем Бич и Любой Бич, AdrenalinHouse, Tamik, РОЛДОЗЕР + ЛПшкой, Юлией Коваль, ДимасБлогом и Аней Ищук. Ведущими сцены инфлюенсеров в Северной столице станут Ваша Маруся и Тёма Пименов.VK Fest 2026 пройдёт в трёх городах: 4–5 июля — в Санкт-Петербурге, 11 июля — в Нижнем Новгороде и 18–19 июля — в Москве. Программа фестиваля будет дополняться новыми именами и активностями. Билеты уже доступны на официальном сайте vkfest.ru.