VK Fest объявил первую волну артистов на лето 2026 года

Организаторы VK Fest представили первую волну артистов, которые выступят на фестивале летом 2026 года. Концерты пройдут в четырёх городах: 7 июня в Казани, 4–5 июля в Санкт-Петербурге, 11 июля в Сириусе и 18–19 июля в Москве. В лайнап вошли t.A.T.u, Ольга Бузова, «Агата Кристи», Лолита, Мари Краймбрери, Zivert, Дора, Tesla Boy, Boulevard Depo и другие. Организаторы пообещали, что список будет пополняться новыми именами.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

В Санкт-Петербурге в Парке 300-летия в первый день выступят Markul, «Агата Кристи», Татьяна Куртукова, Aarne & Big Baby Tape & Toxi$, Rozalia, Лолита, «Сироткин», Tesla Boy и другие. Во второй день на сцену выйдут Мари Краймбрери, Ольга Бузова, t.A.T.u, Дора, Boulevard Depo, Zventa Sventana, АК47 × TGK, Асия и ещё несколько исполнителей. В Сириусе 11 июля на Медальной площади Олимпийского парка выступят ARTIK & ASTI, Дора, NANSI & SIDOROV, Rozalia и Ева Власова.Московский VK Fest впервые пройдёт на территории ВДНХ. 18 июля на сцене появятся Zivert, Дора, Markul, Татьяна Куртукова, NANSI & SIDOROV, Aarne & Big Baby Tape & Toxi$, Rozalia, Boulevard Depo, Tesla Boy, Асия и UGLI. 19 июля свои хиты исполнят t.A.T.u, GONE.Fludd, «Агата Кристи», Zventa Sventana, ICEGERGET, Крыли, хмыров и другие. На фестивалях в Москве и Санкт-Петербурге ожидается появление секретного гостя, хорошо знакомого аудитории.Руководитель VK Fest Зоя Новикова отметила, что программа фестиваля отражает вкусы аудитории и включает как любимых артистов, так и новые имена. Она подчеркнула, что организаторы сделали акцент на ярких камбэках — t.A.T.u, «Агата Кристи», Tesla Boy, Zventa Sventana — и представили свежие таланты, такие как Крыли, Сестрёнка и другие. Впереди, по её словам, ещё много больших анонсов и новых артистов.В 2025 году VK Fest прошёл в пяти городах и собрал 205 тысяч гостей. Фестиваль был занесён в Книгу рекордов России по количеству выступающих артистов — 295 исполнителей и музыкальных коллективов. В этом году организаторы обещают не менее масштабную программу и продолжают публиковать лайнап по мере подтверждения участников.Билеты на VK Fest 2026 уже поступили в продажу. Приобрести их можно на официальном сайте события vkfest.ru, цены и условия участия опубликованы там же.