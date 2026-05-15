Импровизаторы, Ян Топлес, Клава Кока и Дима Масленников — VK Fest объявил состав инфлюенсеров в Казани

На VK Fest в Казани проведут автограф-сессии и пообщаются с поклонниками Клава Кока, Дима Масленников, Вики шоу, Импровизаторы, Платон Горохов, Ян Топлес и Супер Стас.Фестиваль пройдет 7 июня у Центра Семьи «Казан». Ранее был объявлен лайнап выступающих артистов. На сцене VK Fest в Казани выступят FEDUK, Дима Масленников, Клава Кока, Татьяна Куртукова, группа «Сироткин», Ришат Тухватуллин, Дора и Zivert.Кроме музыки и инфлюенсеров гостей ждут лекции и мастер-классы, развлечения для всей семьи и особый татарский колорит — на VK Fest вновь появится татарская сцена с локальными артистами. Все активности программы фестиваля будут анонсироваться до старта события. Билеты и подробности на сайте vkfest.ru.