VK Fest объявил вторую волну участников: FEDUK, OG Buda, Ева Польна и другие

Александр



Организаторы фестиваля VK Fest объявили вторую волну артистов, которые выступят этим летом в Казани, Санкт-Петербурге и Москве. В обновлённый лайнап вошли FEDUK, OG Buda, Ева Польна, IOWA, JONY, Слава КПСС, PIZZA, Артур Пирожков, «тима ищет свет», Baby Cute, а также рэпер Belfast Blizkey. Помимо концертов, гостей ждут интерактивные зоны, лекции и спортивные активности, которые превращают площадки в полноценные города развлечений. Фестиваль охватит четыре города: старт запланирован в Казани 7 июня, затем последует Санкт-Петербург — 4–5 июля, Сириус — 11 июля и завершится двухдневным марафоном в Москве 18–19 июля.

В Казани фестиваль пройдёт у Центра семьи «Казан», где к лайнапу присоединились FEDUK, Дима Масленников и Клава Кока. В Санкт-Петербурге на территории Парка 300-летия выступление будет разделено на три сцены: на «Синей» — МОТ, Клава Кока, Ева Власова, FEDUK и Артур Пирожков; на «Белой» — Baby Cute, Lida, OG Buda, Слава КПСС и «тима ищет свет»; на «Фиолетовой» — Ульяна Мамушкина, ARUSTAMOV, Cheese People и osiwoy. 18 и 19 июля в Москве на ВДНХ зрителей ждут выступления Евы Польны, IOWA и группы PIZZA на «Синей сцене», OG Buda, BLIZKEY и JONY — там же, а также Словетского, Антохи МС, Lida, SALUKI и Moreart на «Белой сцене». На «Фиолетовой сцене» в столице выступят Ульяна Мамушкина, ARUSTAMOV, ПЛУТТО, CHEBANOV, Полка и другие исполнители.

Помимо Казани, Петербурга и Москвы, в этом году фестиваль впервые пройдёт в Сириусе — 11 июля на Медальной площади Олимпийского парка с участием ARTIK & ASTI, Доры, NANSI & SIDOROV и Евы Власовой. Первую волну артистов, объявленную ранее, составили t.A.T.u, Zivert, Markul, Дора, Татьяна Куртукова, Boulevard Depo, Tesla Boy и «Агата Кристи». В Москве и Санкт-Петербурге организаторы анонсировали выступление секретных гостей, имена которых пока не раскрываются. Билеты уже поступили в продажу: в Казани взрослый билет стоит от 2900 рублей, детский — 1700 рублей, а на события в Санкт-Петербурге и Москве цены варьируются от 2500 до 5000 рублей в зависимости от категории и дня посещения. В 2025 году фестиваль посетили 205 тысяч человек, а в «Книгу рекордов России» он попал как мероприятие с самым большим количеством выступающих артистов — 295 исполнителей.
