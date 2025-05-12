VK Fest откроет электронную сцену «Радио Рекорд» в Москве: выступят DJ M.E.G., Volac, Саша Спилберг

Александр


В этом году электронная сцена от «Радио Рекорд» откроется в двух городах — впервые в Москве и традиционно в Петербурге. Для гостей выступят Swanky Tunes, DJ Groove, Lady Waks, DJ M.E.G., Filatov & Karas, FEEL и другие популярные диджеи. Финал VK Fest состоится в столичных «Лужниках» — крупнейшей спортивной и концертной площадке под открытым небом в России, а также одной из самых масштабных в мире.

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Электронная сцена в Петербурге — это традиция VK Fest с 2015 года. 5 июля в Парке 300-летия на ней выступят Xtralovable, КТО DJ? , Turbosh, Lady Waks, DJ M.E.G. и FEEL. 6 июля — DJ BALDIN, ZeSKULLZ, DJ Groove, Shapov, Swanky Tunes и Filatov & Karas.

В «Лужниках» 19 июля на новой электронной сцене свои сеты сыграют KIIDA, Nikola Melnikov, BYOR, Lady Waks и DJ M.E.G. 20 июля выступят Aria Fredda, Саша Спилберг, Volac, DJ Groove, Filatov & Karas и FEEL.

«10 мая мы презентовали первую в истории VK Fest в Москве электронную сцену. Шоукейс прошёл на вечеринке „Дружба“, где с live-сетом выступил Nikola Melnikov. Это новый для нас опыт, но мы верим, что поклонникам понравится. В этом году на фестивале в „Лужниках“ можно будет услышать всё: поп, инди, рэп, рок — а теперь ещё электронную музыку!» — сказала руководитель VK Fest Зоя Новикова.

Фестиваль объявил площадки в регионах: в Челябинске гостей ждут 14 июня на набережной у Торгового центра, в Сириусе летний праздник состоится 21 июня на Медальной площади, в Казани — 29 июня у Центра семьи «Казан».

Ранее VK Fest объявил вторую волну артистов во всех пяти городах. Перед зрителями выступят Сергей Лазарев, Полина Гагарина, ICEGERGERT, DK, Найк Борзов, JONY, Beautiful Boys, Свят, Сироткин, Дора, мартин, Лилая, Элвин Грей, passmurny, ПЛУТТО, Markul, CAPTOWN, а также «несекретный» гость — один из самых ожидаемых артистов VK Fest. Скоро фестиваль анонсирует спикеров лектория и участников сцены инфлюенсеров. Билеты и все новости VK Fest — на сайте vkfest.ru.
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