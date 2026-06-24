VK Fest раскрыл лайнап сцены «Радио Рекорд» в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде

Сцена «Радио Рекорд» будет работать все дни мероприятий, объединяя актуальных представителей хауса, драм-н-бейса, техно и транса. Хедлайнерами во всех трёх городах стали SWANKY TUNES, DJ GROOVE, FEEL, JEAM BISCUIT & G-POL и DJ MEG. В этом году к ним присоединятся новички фестиваля — NERAK и основатель лейбла Interplay Records ALEXANDER POPOV.В Санкт-Петербурге 4 июля выступят DJ BALDIN, TURBOSH, ARIA FREDDA, BYOR, LADY WAKS и FEEL, а 5 июля — NEJTRINO, KTO DJ?, ZESKULLZ, GLEB FILIPCHENKOW & NOEMY ABRANTES, JEAM BISCUIT & G-POL, SWANKY TUNES и DJ MEG. В Нижнем Новгороде, где электронная сцена появится впервые, 11 июля отыграют SHAPOV, LADY WAKS, DJ KATYA GUSEVA, TURBOSH, ARIA FREDDA, DJ BALDIN, RIRI и STAS SATORI. В Москве 18 июля на сцену выйдут DJ BALDIN, KTO DJ?, GLEB FILIPCHENKOW & NOEMY ABRANTES, JEAM BISCUIT & G-POL, DJ MEG & NERAK, SHAPOV и PODLESNOV B2B S.A.Y., а 19 июля — ARIA FREDDA, FONAREV, ALEXANDER POPOV, DJ GROOVE, VOLAC и SWANKY TUNES. Также в столице организаторы анонсировали секретного гостя — известный электронный проект, имя которого раскроют позже.По словам генерального продюсера «Радио Рекорд» Андрея Резникова, сцена будет построена так, что зрители смогут находиться и танцевать прямо внутри неё, в непосредственной близости от артистов. Электронная сцена остаётся визитной карточкой VK Fest: в Петербурге она существует с 2015 года, в Москве появилась в прошлом году в Лужниках, а в 2026 году впервые откроется в Нижнем Новгороде. Ранее фестиваль объявил вторую волну артистов основной сцены — FEDUK, OG Buda, Ева Польна, МОТ, JONY, Слава КПСС и другие. VK Fest уже стартовал 7 июня в Казани; в Санкт-Петербурге он пройдёт 4–5 июля, в Нижнем Новгороде — 11 июля, в Москве — 18–19 июля.