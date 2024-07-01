VK Fest собрал 70 тысяч гостей, 100 артистов, инфлюенсеров и спикеров в Санкт-Петербурге

29 и 30 июня самый масштабный фестиваль страны прошёл в своём родном городе. Парк 300-летия Санкт-Петербурга на два дня превратился в место встречи артистов, инфлюенсеров, стримеров, спортсменов и поклонников музыки. Десятки тысяч посетителей VK Fest приняли участие в сотнях активностей: от квестов, танцевальных батлов, мастер-классов по боксу и покорения скалодрома до знакомства с искусственным интеллектом и встреч с героями комиксов.
За два фестивальных дня гости увидели выступления 70 музыкантов. Хедлайнером первого дня VK Fest стал Баста, второго — группа ЗВЕРИ. Выступали Дима Билан, МОТ, Элджей, OG Buda + MAYOT, Wildways, HammAli & Navai, MACAN, CREAM SODA, L’One, Клава Коĸа, INSTASAMKA. Впервые на VK Fest выступили Ева Польна, 25/17, Ноггано, Три дня дождя, XOLIDAYBOY, Toxi$, Xcho, BUSHIDO ZHO, SODA LUV и Найк Борзов. Ведущим музыкальной программы был Дима Масленников.
Звёзды приготовили для зрителей много сюрпризов: Элджей и ANIKV презентовали на VK Fest новый совместный трек «Спорт». MACAN и SCIRENA представили песню, которая ещё не вышла на платформах, — её название оставили в секрете.
Любители электронной музыки слушали сеты на сцене Радио Рекорд. Здесь играли диджеи FEEL, DJ M.E.G., SHAPOV, KIIDA, LADY WAKS, ALEXEY IZOTOV, PEREDEL, SWANKY TUNES, VOLAC, TURBOSH.
В зоне инфлюенсеров гости фестиваля общались с любимыми лидерами мнений. Среди них были Валя Карнавал, Влад А4, MILANA STAR, Катя Адушкина, Егор Шип, участники The Hype House Rus. Многие из них представляли свои треки: например, NANSI & SIDOROV, Милана Хаметова, Даник. Инфлюенсеры участвовали в интерактивах: Дима Масленников, Супер Стас, Даник и Алексей Столяров приняли участие в «ЧТО? ГДЕ? VK?». Они отвечали на вопросы про музыку, фестиваль и блогеров, а также выполняли задания. Ведущими тематической сцены стали Юля Гаврилина, Никита Сударь, Аня Покров и Наташа Гасанханова.
Общались с поклонниками, делали с ними фото и раздавали автографы Клава Кока, «Импровизаторы» Антон Шастун и Арсений Попов, Utopia Show, Давид Туров, Симка, Лизогуб, Некрасова. Особой популярностью среди юных гостей пользовалась «Школа инфлюенсеров»: дети брали уроки по созданию контента у блогеров. В школе можно было встретить даже Влада А4.
Российское общество «Знание» организовало для посетителей фестиваля Знание.Лекторий, где выступили инфлюенсеры, артисты, спортсмены и другие эксперты. За два дня фестиваля спикеры в разных форматах обсудили модные, культурные и спортивные тенденции, а также пообщались со зрителями. Паблик-токи провели российские хоккеисты и представители футбольного клуба «Зенит». Полный зал собрали эксперты, которые дискутировали на тему трендов в моде. Среди них — стилист Алексей Сухарев, историк моды Анатоль Вовк и основатель студий Park by Osipchuk Алексей Осипчук. С лекцией «Кто не любит Эрмитаж?» выступили генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и стендап-комик Евгений Чебатков. Наследие русского балета обсудили режиссёр-постановщик Мигель, первая солистка Мариинского театра Мария Хорева, премьер Михайловского театра Иван Зайцев, журналист Вадим Верник и другие. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, чемпионка мира Алина Загитова выступила с лекцией на тему «Красота, женственность и сила в спорте. Как сочетать всё».
Гости фестиваля приняли участие в активностях локаций «Технологии», «Видеоигры», «Семья», «Драйв», «Творчество», «Развлечения», «Спорт» и «Косплей». Посетители слушали лекции про космос, участвовали в квизах о ленинградском андеграунде, мастер-классах по живописи и созданию парфюма, управляли болидом на профессиональном симуляторе, посетили 3D-экскурсию по энергоблоку с атомным реактором, учились диджеингу и путешествовали по вселенным любимых произведений в локации косплееров.
«Эти выходные были максимально насыщенными: мы танцевали с Zivert, которая пришла поддержать своего друга LYRIQ, встречали 10AGE из армии, слушали эксклюзивные премьеры треков, смотрели салют под Басту и группу ЗВЕРИ в закатном небе, встречали артистов, инфлюенсеров и спикеров среди посетителей фестиваля. В этот раз «Три дня дождя» в Петербурге — не про погоду, а про группу на нашей Белой сцене. Мы называем VK Fest в Санкт-Петербурге домашним — это не только о том, что он здесь появился и вырос, это ещё и про особенную атмосферу гигантского Парка 300-летия, Финского залива, сочетания солнца и ветра. Её ощущаем не только мы, но и гости: на первый день VK Fest были раскуплены все билеты — такое в Петербурге впервые. Всего фестиваль посетили 70 тысяч человек, и мы счастливы, что VK Fest влюбляет в себя с каждым годом всё больше людей», — поделился сооснователь VK Fest, директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.
VK Fest прошёл в четырёх городах страны: Уфе, Красноярске, Сириусе (Сочи) и Санкт-Петербурге. Завершится фестивальный тур в Москве 13–14 июля в «Лужниках».