Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

VK Fest устроил музыкальный перформанс на Казанском марафоне 2026

Александр


VK Fest выступил партнёром Казанского марафона, который прошёл в Казани с 1 по 3 мая 2026 года. В рамках сотрудничества на трассе забега работали два фирменных пит-стопа VK Fest с бесплатными изотониками для всех участников, а бегуны были одеты в специальные майки фестиваля. Спортсменов сопровождал автомобиль с диджеями, которые поддерживали их энергичным лайв-сетом на протяжении всей дистанции. Особый антураж событию придали атлеты в масках артистов лайнапа: Доры, Zivert, Лолиты, Сироткина, АК-47, Markul, Toxi$, MONA, ICEGERGERT и FEDUK.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Ключевой акцией партнёрства стала номинация от VK Fest, приуроченная к дате проведения фестиваля в Казани, запланированного на 7 июня 2026 года. Седьмые финишёры на каждой дистанции — 3, 10, 21,1 и 42,2 км — получили от организаторов бесплатные билеты на фестиваль и памятные медали «За отличную попытку». Сам Казанский марафон в этом году установил рекорд, собрав 45 тысяч любителей бега из 39 стран мира, а на классической дистанции победу одержал россиянин Владимир Никитин, установивший новый национальный рекорд. Всего участникам были предложены четыре дистанции, а само событие проводится в Казани уже в 12-й раз.



VK Fest 2026 в Казани состоится 7 июня у Центра семьи «Казан», где выступят Татьяна Куртукова, группа «Сироткин», Ришат Тухватуллин, Дора, Zivert, FEDUK, Markul, MONA, ICEGERGERT и другие артисты. На данный момент помимо Казани фестиваль запланирован в Санкт-Петербурге (4–5 июля), Москве (18–19 июля) и Сириусе (11 июля). В прошлом году VK Fest впервые прошёл в Казани и собрал 20 тысяч зрителей при полной распродаже билетов. Билеты на фестиваль 2026 года уже поступили в продажу на сайте vkfest.ru.
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Вышел трейлер нового сезона «Утреннего шоу» от Apple TV+
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Метод Хатча: обзор боевика «Никто 2»

Рекомендации

Рекомендации

Casio представила самые странные часы 2026 года. Это почти холодное оружие!
Установите iOS 26.3 как можно скорее, и вот почему
5 новых функций iPhone 18 Pro, ради которых все побегут его брать
Власти сообщили, кто из жителей РФ первыми получит 5G

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также