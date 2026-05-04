VK Fest устроил музыкальный перформанс на Казанском марафоне 2026

VK Fest выступил партнёром Казанского марафона, который прошёл в Казани с 1 по 3 мая 2026 года. В рамках сотрудничества на трассе забега работали два фирменных пит-стопа VK Fest с бесплатными изотониками для всех участников, а бегуны были одеты в специальные майки фестиваля. Спортсменов сопровождал автомобиль с диджеями, которые поддерживали их энергичным лайв-сетом на протяжении всей дистанции. Особый антураж событию придали атлеты в масках артистов лайнапа: Доры, Zivert, Лолиты, Сироткина, АК-47, Markul, Toxi$, MONA, ICEGERGERT и FEDUK.

Ключевой акцией партнёрства стала номинация от VK Fest, приуроченная к дате проведения фестиваля в Казани, запланированного на 7 июня 2026 года. Седьмые финишёры на каждой дистанции — 3, 10, 21,1 и 42,2 км — получили от организаторов бесплатные билеты на фестиваль и памятные медали «За отличную попытку». Сам Казанский марафон в этом году установил рекорд, собрав 45 тысяч любителей бега из 39 стран мира, а на классической дистанции победу одержал россиянин Владимир Никитин, установивший новый национальный рекорд. Всего участникам были предложены четыре дистанции, а само событие проводится в Казани уже в 12-й раз.VK Fest 2026 в Казани состоится 7 июня у Центра семьи «Казан», где выступят Татьяна Куртукова, группа «Сироткин», Ришат Тухватуллин, Дора, Zivert, FEDUK, Markul, MONA, ICEGERGERT и другие артисты. На данный момент помимо Казани фестиваль запланирован в Санкт-Петербурге (4–5 июля), Москве (18–19 июля) и Сириусе (11 июля). В прошлом году VK Fest впервые прошёл в Казани и собрал 20 тысяч зрителей при полной распродаже билетов. Билеты на фестиваль 2026 года уже поступили в продажу на сайте vkfest.ru.