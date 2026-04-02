VK Fest в Москве впервые пройдёт на ВДНХ

Александр


Организаторы VK Fest объявили площадки проведения фестиваля в 2026 году. 7 июня событие состоится в Казани у Центра семьи «Казан», 4 и 5 июля — в Санкт-Петербурге в Парке 300-летия, 11 июля — в Сириусе на Медальной площади. В Москве фестиваль впервые пройдёт на территории ВДНХ — одного из крупнейших городских пространств столицы площадью 325 гектаров с историческими павильонами, фонтанами, прудами и парками. Московский VK Fest запланирован на 18 и 19 июля.

Руководитель VK Fest Зоя Новикова отметила, что смена площадки означает большие перемены для фестиваля. По её словам, благодаря природному ландшафту ВДНХ на фестивале станет больше разнообразных тематических пространств и мест для отдыха — с естественной тенью и открытыми лужайками. Она добавила, что VK Fest 2026 в Москве будет очень красивым, и пригласила гостей посетить событие.

Количество сцен, разнообразие тематических зон для широкой аудитории и узнаваемая атмосфера фестиваля сохранятся. Музыкальный лайнап и развлекательная программа пополнятся новыми модными именами и активностями — о них организаторы расскажут позже. Развитие фестиваля отразится в визуальной айдентике: VK Fest 2026 представит фирменный стиль, который поддерживает идею роста и обновления.

На ВДНХ расширится семейное направление. В нескольких частях парка появятся пространства для гостей с детьми. Для родителей с малышами подготовят игровые и познавательные программы, для активных старшеклассников — вовлекающие активности с учётом их разнообразных увлечений. Объединяющей идеей всех зон станет совместный отдых: локации обустраиваются с заботой о безопасности и с точками интереса для гостей всех поколений.

Билеты на фестиваль уже доступны на официальном сайте vkfest.ru. Следить за анонсами можно в официальном VK-сообществе. Организаторы обещают сохранить узнаваемую атмосферу фестиваля при этом значительно обновив его формат и наполнение.
Комментарии

18 июля, 12:00
г. Москва, Скоро объявим место проведения

2 апреля 2026 в 18:13
