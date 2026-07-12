VK Fest в Нижнем Новгороде собрал 18 тысяч гостей, 50 артистов, блогеров и экспертов

«VK Fest в Нижнем Новгороде получился по-настоящему жарким — во всех смыслах. 18 тысяч билетов были проданы ещё до старта фестиваля. Погода всех растопила, а мы постарались немножко остудить в своей хулиганской манере: устроили пенную вечеринку и битву с водяными пушками. Спасибо, что вы сегодня с нами. Наш первый Нижний превзошёл все ожидания», — рассказала руководитель VK Fest Зоя Новикова.

Все билеты были проданы до старта фестиваля. На Стрелке выступили t.A.T.u., Ольга Бузова, Uma2rman, nkeeei, unique и ARTEM SHILOVETS, Клава Кока, Дора, «Комната культуры», «Сироткин», NANSI & SIDOROV, SALUKI и Элджей.Особенно тепло аудитория встретила группу Uma2rman, коллектив родом из Нижнего Новгорода. Они выступили вместе со специальным гостем — ZOLOTO. Ещё одним специальным гостем стал nkeeei: он вышел на сцену с Ольгой Бузовой. Зрителям они представили совместный трек «Такой же».Впервые в истории VK Fest за пределы Москвы и Санкт-Петербурга вышла электронная сцена Радио Рекорд. На ней прозвучали сеты от SHAPOV, LADY WAKS, TURBOSH, DJ BALDIN, RIRI, STAS SATORI и ARIA FREDDA.К выступлению DJ KATYA GUSEVA неожиданно для зрителей присоединился Прохор Шаляпин — они вместе исполнили сет. Позже артист поддержал один из самых романтичных моментов дня: прямо у сцены молодой человек сделал предложение своей девушке, а Прохор сыграл роль звёздной свахи.Посетители общались с известными блогерами: Ольгой Бузовой, Клавой Кокой, ВЛАДОМ А4, КОБЯКОВЫМ, СЕРЁГОЙ А4, Вадимом Спириденковым, ГЛЕНТОМ, Анной Хилькевич и Наташей Гасанхановой. Поклонники могли сфотографироваться с инфлюенсерами и взять автограф.Визуальным акцентом фестиваля стала инсталляция VK FEST ЛЕГЕНДА ЛЕТА — её установили в акватории Волги напротив Стрелки, на 65-метровой барже. Вечером она стала центром светового шоу на воде.Семейная зона стала самой масштабной — с десятками развлечений для гостей всех возрастов. Их встречали трёхметровая надувная утка и кукла-великан Максима Горького. Родители с детьми смотрели спектакли театра кукол и выступления клоунов, участвовали в научных экспериментах, творческих мастер-классах и викторинах. В тематических зонах фильмов «Последний богатырь. Колобок» и «Чебурашка 3» можно было поиграть с мячами-апельсинами, поучаствовать в интерактивах и сфотографироваться со сказочными героями.В VK Лектории прошли дискуссии с экспертами из разных сфер: среди них стилист Владислав Лисовец, блогер Айгор, молодые актёры российского кино. Один из них — Даниэль Вегас («Твоё сердце будет разбито») — приехал на фестиваль с травмой руки: он получил вывих на съёмках нового проекта. Фронтмен группы Uma2rman Владимир Кристовский, ресторатор Сергей Уханов и другие спикеры обсудили, как любовь к Нижнему Новгороду превращается в проекты федерального уровня. Команда университета НЕЙМАРК рассказала, какие навыки в IT и науке спасают от конкуренции с искусственным интеллектом. Участники дали практические советы, как получить грант на исследования в Нижнем Новгороде. На сессии «Народные звёзды соцсетей: откуда они берутся и почему их любят» блогеры Маш Милаш, Вадим Спириденков и артист Прохор Шаляпин обсудили, как создавать контент, который собирает не только просмотры, но и аудиторию, и чем живут социальные сети сегодня.Впервые на региональном VK Fest прошли одиночные и групповые дефиле на косплей-сцене. В конкурсе K-Pop Cover Dance сошлись в танцевальном батле двадцать команд. Программу для поклонников азиатской культуры дополнило аутентичное шоу с веерами и барабанами от ансамбля традиционной корейской музыки.В спортивной зоне на стенде хоккейного клуба «Торпедо» посетителям представили нового игрока — команду пополнил один из лучших молодых хоккеистов Матвей Поляков. Гости общались с игроками футбольного клуба «Пари Нижний Новгород», занимались фехтованием, йогой, пилатесом, шахматами и яхтингом, проходили полосу препятствий Лиги Героев и фотографировались с четырёхметровым олимпийским медведем. В пространстве науки и технологий гости наблюдали за космическими телами в телескоп, катались в автосимуляторах и знакомились с компьютерными играми от нижегородских разработчиков. В зоне творчества и развлечений расписывали веера и воздушных змеев, танцевали хип-хоп, латину, афро и контемпорари, осваивали сценическую речь и дробили пластиковые крышки на велошрейдере для переработки.VK Fest стартовал в Казани, затем прошёл в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Финал фестиваля состоится 18–19 июля в Москве на ВДНХ. Билеты и программа — на vkfest.ru