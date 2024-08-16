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VK Fest вернется в 2025 году: фестиваль анонсировал даты в Москве и Санкт-Петербурге
Артем Фунтиков —
VK Fest открывает раннюю продажу билетов на 2025 год: их можно купить на open-air в Санкт-Петербурге и Москве. Билеты на два фестивальных дня в этих городах доступны на https://vkfest.ru/
В 2025 году фестиваль соберет гостей в пяти городах. В Санкт-Петербурге — 28–29 июня, в Москве — 12–13 июля. Остальные города, даты и площадки проведения фестиваля будут известны позже.
VK Fest 2024 объединил в пяти городах 205 тысяч гостей, фестиваль впервые прошел в Уфе и Красноярске. Он побил сразу два рекорда России: по числу выступающих артистов и количеству развлечений. На крупнейшем фестивале страны выступили 277 селебрити и работала 161 развлекательная зона.
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