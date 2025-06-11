VK Fest впервые представит сцену с татарскими артистами

Александр



На фестивале VK Fest в Казани появится сцена с самыми популярными татарскими артистами. Для гостей выступят Нурминский, GAUGA, «Хижина Музыканта», Марат Яруллин, ОММАЖ, Ilgiz & Malsi Music, Al Su, Elina. Лайнап прозвучит на татарском языке. Выступления состоятся при поддержке журнала «Идель».

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«Татарстан — особенная, самобытная, яркая республика. Нам хочется выразить уважение её жителям, татарской культуре и традициям. Наша новая сцена вдохновлена обычаями этого удивительного края, на ней переплетаются история и современность. Она точно станет одной из главных точек притяжения фестиваля в Казани — и для жителей, и для гостей города», — прокомментировала руководитель VK Fest Зоя Новикова.

29 июня VK Fest приедет в Казань: самый масштабный open-air страны развернётся у Центра семьи «Казан». Ведущими фестиваля станут Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлёв.

На главной сцене выступят Баста, Три дня дождя, ZOLOTO, «Комната культуры», ХЛЕБ, Юлия Савичева и Элвин Грей. Также на мероприятие приедут ВАЛЯ КАРНАВАЛ, Арсений Попов, Аня Pokrov, Utopia Show, ЖЕНЯ ЛИЗОГУБ, МИЛАНА НЕКРАСОВА и Гурам Амарян — инфлюенсеры проведут автограф-сессии, где гости смогут пообщаться и сфотографироваться с ними. Билеты доступны на сайте vkfest.ru.
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Источник:
VK
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Комментарии

EDD
+618
EDD
Ахах. Кто все эти татарские исполнители?? А где AY YOLA (песня Homay, которая рвёт всё чарты)? AIGEL?
Сегодня в 16:59
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