VK Fest впервые представит сцену с татарскими артистами







На фестивале VK Fest в Казани появится сцена с самыми популярными татарскими артистами. Для гостей выступят Нурминский, GAUGA, «Хижина Музыканта», Марат Яруллин, ОММАЖ, Ilgiz & Malsi Music, Al Su, Elina. Лайнап прозвучит на татарском языке. Выступления состоятся при поддержке журнала «Идель». На фестивале VK Fest в Казани появится сцена с самыми популярными татарскими артистами. Для гостей выступят Нурминский, GAUGA, «Хижина Музыканта», Марат Яруллин, ОММАЖ, Ilgiz & Malsi Music, Al Su, Elina. Лайнап прозвучит на татарском языке. Выступления состоятся при поддержке журнала «Идель». Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Татарстан — особенная, самобытная, яркая республика. Нам хочется выразить уважение её жителям, татарской культуре и традициям. Наша новая сцена вдохновлена обычаями этого удивительного края, на ней переплетаются история и современность. Она точно станет одной из главных точек притяжения фестиваля в Казани — и для жителей, и для гостей города», — прокомментировала руководитель VK Fest Зоя Новикова.29 июня VK Fest приедет в Казань: самый масштабный open-air страны развернётся у Центра семьи «Казан». Ведущими фестиваля станут Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлёв.На главной сцене выступят Баста, Три дня дождя, ZOLOTO, «Комната культуры», ХЛЕБ, Юлия Савичева и Элвин Грей. Также на мероприятие приедут ВАЛЯ КАРНАВАЛ, Арсений Попов, Аня Pokrov, Utopia Show, ЖЕНЯ ЛИЗОГУБ, МИЛАНА НЕКРАСОВА и Гурам Амарян — инфлюенсеры проведут автограф-сессии, где гости смогут пообщаться и сфотографироваться с ними. Билеты доступны на сайте vkfest.ru.