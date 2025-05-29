VK Fest выпустил эксклюзивную серию билетов с работами пяти современных художников

Артем
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Лимитированную серию для Москвы, Петербурга, Сириуса, Казани и Челябинска оформили популярные локальные художники. В каждом городе VK Fest — свой автор и свой дизайн. В проекте приняли участие Витя Повезло, Антон Логос, Гузель Гарипова, Маша Богатова и Эрик Мусин. Купить билеты можно на сайте VK Fest с 29 мая по 13 июня: цена остаётся стандартной, но их количество ограничено.

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Изображение для VK Fest в Москве придумал Эрик Мусин — художник, дизайнер и визионер. В своих проектах он придерживается аскетичного минимализма, через креативные и созидательные решения популяризирует искусство и пропагандирует осознанность.

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Гости фестиваля в Петербурге смогут купить билеты с картиной мультимедийной художницы Маши Богатовой. Автор переносит в свои работы ситуации из личной жизни, используя визуальные метафоры уюта и интимности.

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Билеты в особенном дизайне для VK Fest в Сириусе оформил Антон Логос — художник, фотограф и один из основателей культурного объединения ЧЭЗМ. Антон работает в манере примитивизма, использует абстракции. Вместо традиционных кистей выбирает губки и пластиковые карты.

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На лимитированных билетах в Казани — картина художницы Гузели Гариповой. Автор работает с графикой, настенной росписью, книжной и сценической иллюстрацией. В своих проектах Гузель обращается к национальной культуре, литературному наследию и современным визуальным формам.

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Билеты в Челябинске украсила иллюстрация Вити Повезло — художника, который работает в эстетике наивного искусства. Автор показывает взрослый мир глазами ребёнка, рассказывает о сложных концепциях понятно и увлекательно. Его работы позволяют увидеть привычное окружение с новой, вдохновляющей точки зрения.

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«VK Fest давно вышел за рамки музыкального события — мы создаём пространство, где соединяются культура, вдохновение и люди. Эксклюзивная серия билетов стала частью этой идеи: фестиваль начинается с первого касания, с эстетики и смысла. Мы в восторге от того, каких сильных и самобытных художников объединила эта коллаборация! Благодаря им каждый город фестиваля получил свою визуальную эмоцию и стиль. Это настоящая художественная серия, лимитированная и потому особенно ценная. Такой билет хочется сохранить как частицу лета, искусства и энергии фестиваля», — поделилась руководитель VK Fest Зоя Новикова.

Вместе с купленным билетом из ограниченной серии гости получат цифровую обложку для своей страницы ВКонтакте в том же дизайне. Каждый владелец билета сможет поучаствовать в розыгрыше оригинальной картины автора. Розыгрыши пройдут 16 июня на страницах художников ВКонтакте. Победителей определят с помощью рандомайзера и в этот же день опубликуют их имена. Правила доступны на сайте фестиваля.

Недавно VK Fest объявил инфлюенсеров, которые выступят во всех пяти городах. Гости фестиваля встретятся с 110 блогерами, среди которых Дима Масленников, «Импровизаторы», Влад А4, Бустер, Дмитрий Журавлёв, Олеся Иванченко, Аня Pokrov, ЮЛЯ ГАВРИЛИНА, Алексей Столяров, ВАЛЯ КАРНАВАЛ, Гурам Амарян, Карина Кросс, МИЛАНА ХАМЕТОВА, TENDERLYBAE и Оксана Самойлова. Билеты и все новости фестиваля — на сайте: vkfest.ru
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