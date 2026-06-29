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VK Fest запустил акцию «Семьи VK Fest»

Александр

Фото VK Fest

Организаторы VK Fest запустили акцию «Семьи VK Fest» и разыскивают пары, которые познакомились на первом фестивале в 2015 году и остаются вместе по сей день. Первый VK Fest прошёл 18 и 19 июля 2015 года в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, и для многих гостей он стал не просто музыкальным событием, а местом, где завязались отношения. С тех пор прошло 11 лет, и VK Fest приглашает эти пары вернуться на фестиваль 2026 года уже в статусе семей. Как рассказала руководитель VK Fest Зоя Новикова, больше половины взрослых гостей фестиваля состоят в отношениях, а столько же уже стали родителями.

Для участия в акции необходимо предоставить совместное фото пары с первого VK Fest, актуальное совместное фото и действующее свидетельство о браке. Победители получат набор подарков: билеты на VK Fest в Санкт-Петербурге, фирменный мерч и грамоту «Семья VK Fest». Если в семье есть дети, они также получат билеты. Количество мест ограничено, а заявки принимаются в официальном сообществе фестиваля «ВКонтакте». Акция приурочена к возвращению фестиваля на площадку, где всё начиналось 11 лет назад.

VK Fest 2026 пройдёт в Санкт-Петербурге 4 и 5 июля в Парке 300-летия, затем переместится в Нижний Новгород 11 июля и завершится в Москве 18 и 19 июля на территории ВДНХ. Организаторы подчёркивают, что за прошедшие годы фестиваль сильно изменился, но остаётся местом, где люди находят друзей, влюбляются и создают семьи. Билеты на все мероприятия уже доступны на официальном сайте vkfest.ru. Акция «Семьи VK Fest» станет одним из ярких событий фестиваля и ещё раз напомнит, что VK Fest — это не только музыка, но и место для важных жизненных встреч.
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