Соцсеть «ВКонтакте» собирается запустить новый сервис — «VK Почта». Уже сейчас можно оставить заявку на уведомление о его запуске.
В «VK Почте» можно будет выбрать красивый адрес. В каком домене, пока неизвестно, но наверняка это будет vk.com или vk.me.
VK Почта — новое приложение, тесно связанное со ВКонтакте. Расширенные функции сервиса позволят Вам получать уведомления о письмах в мессенджере, отправлять стикеры в переписке, пользоваться красивым адресом и многое другое.
Оставить заявку на уведомление о запуске «VK Почты» можно по этой ссылке. Забронировать красивый адрес пока нельзя, такая возможность появится после запуска тестовой версии сервиса.
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Явно лучше чем fb.
Мессенджеры немного другое.