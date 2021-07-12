ВКонтакте

Соцсеть «ВКонтакте» собирается запустить новый сервис — «VK Почта». Уже сейчас можно оставить заявку на уведомление о его запуске. 

В «VK Почте» можно будет выбрать красивый адрес. В каком домене, пока неизвестно, но наверняка это будет vk.com или vk.me.

VK Почта — новое приложение, тесно связанное со ВКонтакте. Расширенные функции сервиса позволят Вам получать уведомления о письмах в мессенджере, отправлять стикеры в переписке, пользоваться красивым адресом и многое другое.
Сервис электронной почты давным-давно был у Facebook, но он закрылся в феврале 2014 года. Можно предположить, что менеджеры «ВКонтакте» придумали что-то, что привлечёт пользователей к аналогичному сервису.

Оставить заявку на уведомление о запуске «VK Почты» можно по этой ссылке. Забронировать красивый адрес пока нельзя, такая возможность появится после запуска тестовой версии сервиса.


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