VK ID стал основным способом авторизации на 26 000 сайтах Мегагрупп.ру
Артем Фунтиков —
Сервис VK ID стал ключевым партнёром по регистрации и авторизации для всех проектов студии веб-разработки Мегагрупп.ру. Студия подключила вход по VK ID для клиентов в категории электронной коммерции и будет предоставлять инструмент для новых клиентов.
Мегагрупп.ру создаёт сайты и лендинги для малого и среднего бизнеса: интернет-магазинов, маркетплейсов и других онлайн-площадок. У студии более 50 000 активных клиентов, из которых у 26 000 предусмотрена регистрация на сайте. На них каждый месяц заходят 73,5 млн пользователей. Для этих сайтов VK ID стал первым способом входа.
VK ID позволяет предпринимателям сэкономить на разработке собственного решения и доставке SMS при авторизации. Сервис упрощает путь пользователя, снижает барьеры при регистрации и повышает безопасность сайта. Например, уменьшает риски от регистрации ботов за счёт инструментов по их детекции и механизмам антибрутфорса. Благодаря VK ID владельцы сайтов могут лучше понимать своих пользователей: изучать их интересы, предпочтения и модели поведения. Эти данные позволяют точнее настраивать рекламные кампании и делать больше персонализированных предложений.
VK ID даёт пользователям возможность авторизоваться в один клик. Для защиты аккаунта в личном кабинете можно подключить двухфакторную аутентификацию и OnePass — вход по лицу или отпечатку пальца, просматривать историю активных сессий и получать индивидуальные рекомендации по безопасности.
В июне VK запустила единый сервис авторизации для бизнеса и разработчиков сайтов и мобильных приложений. Подключая VK ID в новом кабинете на сайте единого сервиса, онлайн-платформы могут предложить пользователям три варианта быстрой регистрации и входа: через ВКонтакте, Одноклассники и Mail.ru. Единый сервис VK ID позволяет владельцам сайтов объединить разные способы авторизации в одном продукте, вырастить конверсии, оптимизировать затраты, повысить безопасность пользователей и бизнеса.
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