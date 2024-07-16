VK ID стал основным способом авторизации на 26 000 сайтах Мегагрупп.ру

Сервис VK ID стал ключевым партнёром по регистрации и авторизации для всех проектов студии веб-разработки Мегагрупп.ру. Студия подключила вход по VK ID для клиентов в категории электронной коммерции и будет предоставлять инструмент для новых клиентов.Мегагрупп.ру создаёт сайты и лендинги для малого и среднего бизнеса: интернет-магазинов, маркетплейсов и других онлайн-площадок. У студии более 50 000 активных клиентов, из которых у 26 000 предусмотрена регистрация на сайте. На них каждый месяц заходят 73,5 млн пользователей. Для этих сайтов VK ID стал первым способом входа.VK ID позволяет предпринимателям сэкономить на разработке собственного решения и доставке SMS при авторизации. Сервис упрощает путь пользователя, снижает барьеры при регистрации и повышает безопасность сайта. Например, уменьшает риски от регистрации ботов за счёт инструментов по их детекции и механизмам антибрутфорса. Благодаря VK ID владельцы сайтов могут лучше понимать своих пользователей: изучать их интересы, предпочтения и модели поведения. Эти данные позволяют точнее настраивать рекламные кампании и делать больше персонализированных предложений.VK ID даёт пользователям возможность авторизоваться в один клик. Для защиты аккаунта в личном кабинете можно подключить двухфакторную аутентификацию и OnePass — вход по лицу или отпечатку пальца, просматривать историю активных сессий и получать индивидуальные рекомендации по безопасности.В июне VK запустила единый сервис авторизации для бизнеса и разработчиков сайтов и мобильных приложений. Подключая VK ID в новом кабинете на сайте единого сервиса, онлайн-платформы могут предложить пользователям три варианта быстрой регистрации и входа: через ВКонтакте, Одноклассники и Mail.ru. Единый сервис VK ID позволяет владельцам сайтов объединить разные способы авторизации в одном продукте, вырастить конверсии, оптимизировать затраты, повысить безопасность пользователей и бизнеса.