VK Мессенджеры

VK Мессенджер получил большое обновление

Олег

Мессенджер


VK Мессенджер достойно обновился и получил несколько полезных возможностей. Об этом сообщает пресс-служба VK.

Согласно источнику, приложение VK Мессенджер обновилось и получило удобные нововведения. Например, теперь в нем можно группировать чаты по папкам, чтобы отделить рабочие переписки от личных, да и в целом навести порядок в ленте мессенджера. Пользователь сможет добавить в группы как переписки с контактами, так и чаты с пользователями VK.

Помимо этого, в новой версии Мессенджера появилась возможность добавлять сразу несколько аккаунтов и быстро переключаться между ними. Например, школьники, учителя и родители могут добавить профиль «Сферум», чтобы решать вопросы по учебе, участвовать в конференциях и обмениваться файлами. 

VK

Кстати, работа с файлами тоже стала лучше. В Мессенджере теперь доступна ускоренная загрузка видео, а также обмен файлами любых форматов и расширений весом до 4 Гб.

Приложение VK Мессенджер теперь адаптировано под большие экраны iPad, и полностью совместимо с iOS 16 и iPadOS 16, поддерживает все новые возможности этих ОС. Например, в нем есть компактное контекстное меню, виджеты для домашнего экрана и функция «В центре внимания» для видеоконференций. 

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Источник:
VK
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Комментарии

Влад Соло
+551
Влад Соло
Гуано наряжается в костюм Телеги.
час назад в 12:26
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