VK Мессенджер получил новый способ общения

В фирменном мессенджере от «ВКонтакте» появились видеосообщения. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.Согласно источнику, новая функция для общения доступна как в чатах «ВКонтакте», так и в отдельном приложении VK Мессенджер. Видеосообщения можно записывать просто и быстро в одно нажатие, но по желанию доступны и продвинутые настройки.Например, записать видеосообщение можно сразу с фронтальной либо основной камеры — выбор доступен до начала записи. Чтобы не удерживать кнопку записи во время длинного сообщения, можно активировать режим «Съемка без помощи рук» и оставить камеру включенной. Разумеется, прямо во время съемки можно переключаться между камерами. Кроме того, вы можете выбрать разные формы для видеосообщений: кружок, сердце, снежинку и так далее.«ВКонтакте» сообщает, что специальная оптимизация обеспечит мгновенную отправку и получение видеосообщений. Отправлять и можно в мобильных приложениях, а в веб-версии только просматривать.