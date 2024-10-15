VK нащупал хитрый способ вытеснить YouTube из жизни россиян

Олег

YouTube


«VK Видео» меняет стратегию в рамках конкурирования с YouTube за аудиторию в России. Об этом пишет РБК.

Согласно источнику, VK перестраивает свои действия, чтобы еще эффективнее и быстрее приучить россиян к своему видеохостингу вместо YouTube. До сих пор компания делала ставку на большие эксклюзивные шоу с известными людьми, которые регулярно выходили на «VK Видео». Теперь же стратегия меняется.

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Сервис объявил о розыгрыше грантов для обычных видеоблогеров, которые будут снимать для площадки эксклюзивный контент. Общая сумма грантов — 100 млн рублей, которые разделят между собой контентмейкеры со статусом ИП и сообщества с аудиторией свыше 1000 подписчиков. Тактика проста и логична: если переманить обычных «народных» блогеров с YouTube на «VK Видео», то зрители придут вслед за ними.

Чтобы получить грант, нужно снимать нерекламный контент в формате горизонтальных видеороликов длительностью от 10 минут. По словам анонимного собеседника РБК, можно повысить свои шансы, если снимать развлекательно-образовательный контент в формате гайдов. Как известно, основная ценность YouTube для обычного пользователя состоит не в больших шоу и фильмах, а именно в бесчисленных гайдах на все случаи жизни от авторов с небольшой аудиторией; видеохостинг нередко используется как поисковик полезных инструкций. 

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Источник:
РБК
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Комментарии

+4788
Carter_Mayers
Мыло, ущербные лохи, конкурировать им не с кем. А нормальным сервисам, они не конкурент, с тем же VK бардак какой-то творят, вечные обновы по 2-3 раза в неделю, а лучше приложение не становится, только хуже. При Дурове был топ, после него фиг и что пойми стало
Сегодня в 13:40
#
+131
crubs
получат контент ради контента
Сегодня в 14:23
#
Tigrolik
+751
Tigrolik
Да в курсе мы про этот хитрый способ под названием «замедление».
2 часа назад в 14:46
#
tellurian
+1960
tellurian
Как бы они банкротами не стали. Убытки у них большие.
58 минут назад
#
+484
tomtom
🤡
22 минуты назад
#

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