VK нащупал хитрый способ вытеснить YouTube из жизни россиян



«VK Видео» меняет стратегию в рамках конкурирования с YouTube за аудиторию в России. Об этом пишет РБК.



Согласно источнику, VK перестраивает свои действия, чтобы еще эффективнее и быстрее приучить россиян к своему видеохостингу вместо YouTube. До сих пор компания делала ставку на большие эксклюзивные шоу с известными людьми, которые регулярно выходили на «VK Видео». Теперь же стратегия меняется.







Сервис объявил о розыгрыше грантов для обычных видеоблогеров, которые будут снимать для площадки эксклюзивный контент. Общая сумма грантов — 100 млн рублей, которые разделят между собой контентмейкеры со статусом ИП и сообщества с аудиторией свыше 1000 подписчиков. Тактика проста и логична: если переманить обычных «народных» блогеров с YouTube на «VK Видео», то зрители придут вслед за ними.



Чтобы получить грант, нужно снимать нерекламный контент в формате горизонтальных видеороликов длительностью от 10 минут. По словам анонимного собеседника РБК, можно повысить свои шансы, если снимать развлекательно-образовательный контент в формате гайдов. Как известно, основная ценность YouTube для обычного пользователя состоит не в больших шоу и фильмах, а именно в бесчисленных гайдах на все случаи жизни от авторов с небольшой аудиторией; видеохостинг нередко используется как поисковик полезных инструкций.