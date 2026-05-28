VK обновила алгоритмы рекомендаций в соцсети «ВКонтакте»

Компания VK обновила алгоритмы рекомендаций для авторов в социальной сети «ВКонтакте». Система начала выводить контент на широкую аудиторию, независимо от количества подписчиков у автора. Для начинающих авторов изменения оказались особенно заметны. Благодаря новым ML-моделям AI VK просмотры постов таких авторов выросли почти в пять раз, а количество новых подписчиков увеличилось на 22%. Алгоритмы в реальном времени анализируют не только тематику и профиль автора, но и содержание публикации, её смысл, а также вероятность подписки и реакций пользователей.Обновление также затронуло логику формирования ленты — в рекомендациях стало кратно больше материалов от оригинальных авторов. По данным VK, пользователи в среднем в полтора раза чаще ставят реакции и комментируют именно такой контент. Руководитель направления «Сообщества и опыт автора» Вера Советкина отметила, что компания продолжает совершенствовать алгоритмы для более быстрого попадания качественного контента к релевантной аудитории.Лента «ВКонтакте» работает на единой Discovery-платформе VK, объединяющей рекомендательные системы и поиск во всех продуктах компании. Технологии глубокого понимания контента, внедрённые инженерами AI VK, уже показали результаты: за первый год работы платформы время просмотра «VK Клипов» выросло на 17,4%, количество сохранённых в избранное треков в «VK Музыке» — на 40%, а релевантность рекомендуемых роликов в «VK Видео» — на 70%. В ближайшее время аналогичные ML-модели планируется внедрить и в другие продукты экосистемы VK.