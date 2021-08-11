На этой неделе в VK появились реакции как на Facebook — помимо привычного «нравится» стало доступно ещё несколько вариантов выражения своих эмоций, в том числе отрицательных. Паблик «Фигурное катание России» запретил своим подписчикам оценивать публикации негативно, в ином случае им грозит бан (временный или вечный — зависит от того, удалит пользователь свой дизлайк или нет).
Паблик запретил комментировать пост с этим объявлением, поэтому нельзя узнать, как к этому отнеслись подписчики, хотя по реакциям видно, что некоторые оказались готовы к блокировке и даже напрашивались на неё. Этот пост был удалён, затем опубликован снова и ещё раз удалён. Сейчас его вроде бы нет, но текст успел разойтись по другим пабликам, владельцы которых настолько ранимы не хотят, чтобы их публикации оценивались «непозитивными реакциями».
Владельцы и модераторы пабликов не могут убирать реакции под постами, такая возможность есть только у тех, кто их оставил. Так что если вас забанит какой-нибудь паблик, возможно, это случится из-за того, что вы выразили своё отношение к публикации не смайликом с лайком или восторгом, а оставили негативную реакцию. Хотя не исключено, что некоторые паблики размещают такой дисклеймер в шутку, чтобы потроллить своих подписчиков, и недовольных постами они никак не наказывают.
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Паблик запретил комментировать пост с этим объявлением, поэтому нельзя узнать, как к этому отнеслись подписчики, хотя по реакциям видно, что некоторые оказались готовы к блокировке и даже напрашивались на неё. Этот пост был удалён, затем опубликован снова и ещё раз удалён. Сейчас его вроде бы нет, но текст успел разойтись по другим пабликам, владельцы которых настолько ранимы не хотят, чтобы их публикации оценивались «непозитивными реакциями».
Владельцы и модераторы пабликов не могут убирать реакции под постами, такая возможность есть только у тех, кто их оставил. Так что если вас забанит какой-нибудь паблик, возможно, это случится из-за того, что вы выразили своё отношение к публикации не смайликом с лайком или восторгом, а оставили негативную реакцию. Хотя не исключено, что некоторые паблики размещают такой дисклеймер в шутку, чтобы потроллить своих подписчиков, и недовольных постами они никак не наказывают.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru