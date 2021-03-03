Сервис онлайн-платежей VK Pay запустил бонусную программу за покупки, оплаченные с его помощью. Рассчитываться можно будет в том числе виртуальной картой Visa, выпущенной внутри VK Pay.
Кэшбэк будет начисляться бонусами. Сервис обещает возвращать покупателям не менее 2% за каждую покупку. Кроме того, VK Pay теперь позволяет выпустить виртуальную карту Visa и привязать её к Apple Pay или Google Pay. За использование такой карты кэшбэк начисляется на обычных условиях. Потратить бонусы можно будет у партнеров сервиса, таких, как AliExpress, «Связной», «Мегафон», «Технопарк», GeekBrains и нескольких ресурсов Mail.RU Group. Оплатить позволят до 20% стоимости покупки, в соотношении 1 бонус = 1 рубль.
На старте бонусной программы пользователю нужно оставить заявку для подключения к ней и выпуска виртуальной карты. В дальнейшем VK обещают, что оформление карты и получение кэшбэка будет доступно всем желающим без дополнительных заявок.
Ранее Тинькофф и Яндекс также анонсировали запуск своих платежных систем. В обоих случаях это будут электронные кошельки с банковскими картами и возможностью расплачиваться на веб-сайтах и в онлайн-сервисах.
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