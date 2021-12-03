Холдинг Алишера Усманова USM избавился от акций VK, продав их «Согазу» — одному из крупнейших страховщиков в России. «Согаз» получил 45-процентное участие в капитале АО «МФ Технологии», контролирующего 57,3% голосов VK Group. Сумма сделки не раскрывается, но оценивается экспертами приблизительно в 16 миллиардов рублей.
Среди акционеров «Согаза» — ООО «Аквила» (32,3%), «Газпром» (21,2%), «СГ-Инвест» (16,5%) и ВТБ (10%). «МФ Технологии» были созданы в 2018 году «МегаФоном», «Газпромбанком», «Ростехом» и USM, а в 2019 году «Сбер» приобрёл 36% компании за 11,3 млрд рублей. Сейчас акционерами АО «МФ Технологии» являются «МегаФон» (45%), «Сбер» (36%), «Ростех» (10%) и USM (9%).
«Газпромбанк» решил внести 45% уставного капитала АО «МФ Технологии» в имущество «Газпром-медиа». После этого вклада «Газпром-медиа Холдинг» будет владеть 57,3% голосующих акций VK.
Утверждается, что VK продолжит развивать собственную экосистему и сохранит статус независимой компании. Однако по данным The Bell, новые акционеры VK изменят состав топ-менеджмента компании в ближайшее время, а об уходе Бориса Добродеева с должности руководителя VK может быть объявлено уже 3 декабря.
VK (бывшая Mail.ru Group) владеет соцсетями «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой Мир», почтовый сервисом Mail.ru, мессенджером ICQ, образовательными платформами Skillbox и GeekBrains, а также долями в «Самокате», Delivery Club и других сервисах. «Газпром-медиа» владеет телеканалами НТВ, ТНТ, «Матч ТВ», ТВ-3, «Пятница!», «2×2» и другими, студией Comedy Club Production, радиостанциями «Авторадио» и «Эхо Москвы», онлайн-кинотеатром Premier и видеоплатформой RuTube.
Обновлено: информация об уходе Добродеева с поста главы VK подтвердилась. Из сообщения пресс-службы VK:
VK сообщает, что генеральный директор компании Борис Добродеев принял решение оставить свой пост генерального директора VK (Россия) и покинуть компанию. Тем не менее, он продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров VK не назначит нового генерального директора: это обеспечит плавную передачу дел.
Борис Добродеев, генеральный директор VK (Россия):
Я всегда говорил, что главные в интернете – пользователи. Но сегодня я хочу поблагодарить команду VK за смелые совместные проекты и акционеров за доверие. И всех вместе – за возможность участвовать в создании одной из лучших компаний в стране.
Я счастлив был работать с прекрасной командой опытных профессионалов, которые горят своим делом. Коллеги всегда заряжали меня своей творческой энергией и новыми идеями.
Отдельно я хочу поблагодарить Алишера Бурхановича Усманова за уникальную возможность для самореализации и за оказанное мне доверие и всех стратегических и миноритарных акционеров VK – за их поддержку.
Это было увлекательное путешествие, которое продлилось 8 лет: символично, что оно начиналось с поста заместителя директора во ВКонтакте, а заканчивается во главе огромной компании VK: лидера в российских сегментах социальных сетей, образования и фудтеха, одного из крупнейших представителей международный игровой индустрии. Компания активно развивает направление транспорта, классифайды и другие новые инициативы. У VK богатое прошлое, интересное настоящее и, уверен, великое будущее. Горжусь, что был частью этой компании и желаю ей только удачи.
У меня много планов: вернуться в USM для работы с цифровым активами, включая AliExpress Россия, и запустить глобальный венчурный фонд. Но в ближайшее время я сосредоточусь на том, чтобы плавно передать дела и сделать переходный период максимально гладким для акционеров, спокойным для команды и незаметным для миллионов наших пользователей.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru