VK Play получил редизайн. Сервис стал красивее и удобнее для геймеров

Фархад


 
Платформа VK Play анонсировала первый этап обновления дизайна. VK Play становится единым центром управления играми и околоигровым контентом — удобной для геймеров средой, разработанной с учетом пожеланий пользователей.

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Одно из важнейших обновлений — единая страница игры. Теперь это полноценный лендинг, содержащий подробную информации об игре, варианты покупки, возможность перехода в сервис облачного гейминга, а также связанные статьи и новости. Больше нет разделения страниц в VK Play Store и VK Play Media — все интересные материалы по игре собраны на посвященной ей странице.
 
Изменения затронули и систему навигации: она стала сквозной и более логичной по сравнению с предыдущей версией. Изменилась и главная страница — акценты расставлены на ключевом контенте: играх, новостях и акциях, без лишнего визуального шума. Баннеры стали анимированными и выглядят более ярко и акцентно.
 
Кошелек Steam можно пополнять из навигационного меню. Улучшены раздел уведомлений и каталог, добавлен новый слайдер и блок «Хиты продаж», обращающий внимание пользователя на самые популярные тайтлы.
 
Обновление также коснулось Игрового центра (ИЦ): он получил редизайн и навигацию, подчеркивающие единую экосистему VK Play.
 
«На протяжении двух лет существования VK Play мы изучали пользовательское поведение, проводили исследования, отмечали удачные продуктовые решения — и это вылилось в новую концепцию площадки. Редизайн портала и игрового центра — это первый шаг к обновленному VK Play 2.0. Мы очень его ждем, и, думаю, игроки оценят новый подход по достоинству», — Александр Михеев, руководитель VK Play.
 
В ближайших планах команды — усовершенствованный личный кабинет разработчика, возможность обширной кастомизации личного пространства пользователей, система сквозной геймификации и нотификации, подключение мультиаккаунта, игрового оверлея, чата с расширенными возможностями, и уникального «игрового календаря».
 
«Наша цель — создание единого центра управления играми и всем околоигровым контентом: от покупки и управления библиотекой до интеграции в продукт всех значимых мировых игровых сервисов, от стримов и новостей, до обучения и статистики, от взаимодействия с друзьями до кастомизируемого личного пространства игрока», — Артем Фенелонов, директор по дизайну VK Play.
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Комментарии

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Ооо вижу там у Смуты 9.2 рейтинг… совсем как в убогом Кинопоиске у их чмoшных сериалов собственного рОзлива.
52 минуты назад
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