VK.RU стал основным адресом для пользователей ВКонтакте

ВКонтакте завершает переход на единый домен vk.ru. Пользователи, авторы и партнеры смогут найти по обновленному адресу все привычные сервисы.Домен VK.RU работает на российской инфраструктуре и не зависит от зарубежных сервисов. Это обеспечивает стабильный и быстрый доступ для пользователей.Для пользователей ничего не меняется: аккаунт, настройки соцсети, контент и все возможности остаются прежними. Достаточно обновить закладку на VK.RU.