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VK.RU стал основным адресом для пользователей ВКонтакте
ВКонтакте завершает переход на единый домен vk.ru. Пользователи, авторы и партнеры смогут найти по обновленному адресу все привычные сервисы.
Домен VK.RU работает на российской инфраструктуре и не зависит от зарубежных сервисов. Это обеспечивает стабильный и быстрый доступ для пользователей.
Для пользователей ничего не меняется: аккаунт, настройки соцсети, контент и все возможности остаются прежними. Достаточно обновить закладку на VK.RU.
iGuides в Дзене — dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации
Рекомендации
Комментарии ()
–4
А, чо ВК ещё кто-то пользовался последние лет 5?))
час назад в 19:55
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