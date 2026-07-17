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VK.RU стал основным адресом для пользователей ВКонтакте

Артем


ВКонтакте завершает переход на единый домен vk.ru. Пользователи, авторы и партнеры смогут найти по обновленному адресу все привычные сервисы.

Домен VK.RU работает на российской инфраструктуре и не зависит от зарубежных сервисов. Это обеспечивает стабильный и быстрый доступ для пользователей.

Для пользователей ничего не меняется: аккаунт, настройки соцсети, контент и все возможности остаются прежними. Достаточно обновить закладку на VK.RU.
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iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
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Рекомендации

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Комментарии (2)

+303
Gabriel
Вот ведь , сидели до последнего.
2 часа назад в 18:50
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–4
Dry Testament
А, чо ВК ещё кто-то пользовался последние лет 5?))
час назад в 19:55
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