«VK Видео» обновил отображение скрытого контента и систему подсчета количества роликов

Александр


Сервис «VK Видео» изменил логику отображения «недоступного» для части пользователей контента. Теперь пользователи, которые не подписаны на канал, будут видеть, что часть контента открывается только после подписки.  Обновления помогут авторам привлечь новую аудиторию через эксклюзивный контент, а пользователи увидят преимущества подписки на канал.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

После обновления ролики «только для подписчиков» внутри канала автора или плейлистов отображаются в виде статичных обложек с пометкой об ограничении доступа. Пользователи смогут сразу понять, какие действия необходимы для просмотра контента — подписаться или выполнить другое условие, установленное автором. Эксклюзивный контент смогут увидеть только лояльные подписчики, поскольку такие видео недоступны через поиск.

Дополнительно изменилась система подсчета количества роликов на канале. Администраторы теперь видят общее количество видео, включая запланированные публикации и те, что были удалены модератором. Пользователи же видят только те ролики, которые доступны к просмотру или могут быть разблокированы через подписку на канал.

«VK Видео» продолжает развивать инструменты для авторов и пользователей, сохраняя фокус на аналитике, управлении доступом и эффективной монетизации контента. Ранее этот сервис перешел на формат каналов для авторов видеоплатформы, встроенный в упрощенную форму загрузки. Авторы каналов получают стабильную дистрибуцию и поддержку в системе рекомендаций.
-3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Сотни конфискаций и крупные штрафы: в Петербурге начался рейд по электровелосипедам
Не только штрафы: власти напомнили, чем опасна покупка рекламы в Instagram* и Facebook*
Госдума обяжет мессенджеры и соцсети хранить переписки пользователей до 3 лет

Рекомендации

Рекомендации

Samsung неожиданно порадовала пользователей смартфонов Galaxy
В России появился новый интернет-провайдер
👋 Telegram, пока! Дуров окончательно испортил мессенджер, и пора присмотреться к другому
Три нововведения iOS 19 заставят вас снова влюбиться в свой iPhone

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии