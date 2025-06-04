«VK Видео» обновил отображение скрытого контента и систему подсчета количества роликов

Сервис «VK Видео» изменил логику отображения «недоступного» для части пользователей контента. Теперь пользователи, которые не подписаны на канал, будут видеть, что часть контента открывается только после подписки. Обновления помогут авторам привлечь новую аудиторию через эксклюзивный контент, а пользователи увидят преимущества подписки на канал.
Дополнительно изменилась система подсчета количества роликов на канале. Администраторы теперь видят общее количество видео, включая запланированные публикации и те, что были удалены модератором. Пользователи же видят только те ролики, которые доступны к просмотру или могут быть разблокированы через подписку на канал.
«VK Видео» продолжает развивать инструменты для авторов и пользователей, сохраняя фокус на аналитике, управлении доступом и эффективной монетизации контента. Ранее этот сервис перешел на формат каналов для авторов видеоплатформы, встроенный в упрощенную форму загрузки. Авторы каналов получают стабильную дистрибуцию и поддержку в системе рекомендаций.