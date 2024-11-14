VK практично расскажет о кибербезопасности всем желающим

Олег


VK планирует провести открытую конференцию по практической кибербезопасности VK Security Confab Max. Событие запланировано на 11 декабря 2024 года. 

Эксперты VK и других компаний расскажут о технологиях, тенденциях отрасли и внутренней разработке, а также поделятся кейсами и лучшими практиками в рамках пяти направлений: безопасность приложений (AppSec, Application Security), защита пользователей, облачных технологий, инфраструктуры, а также центр мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности (SOC, Security Operations Center). Все, кто хочет выступить с докладами на конференции, могут подать заявку до 29 ноября включительно по ссылке.

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После официальной части с докладами и нетворкингом всех участников VK Security Confab Max ждет неформальная программа. Конференция пройдет в гибридном формате — онлайн, а также в московском офисе VK по адресу Ленинградский проспект, 39, стр. 79, БЦ SkyLight. Участие бесплатное, зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия.

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