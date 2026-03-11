VK запускает бесплатный буткемп для будущих продакт-менеджеров

«ВКонтакте» и VK Education объявили о запуске бесплатного продуктового буткемпа для студентов старших курсов и выпускников 2024–2025 годов. Программа направлена на подготовку молодых специалистов в сфере управления IT-продуктами. Обучение продлится с апреля по июль 2026 года и будет состоять из двух этапов: онлайн-интенсива и очного буткемпа в Москве и Санкт-Петербурге. Лучшие участники получат офферы на позиции младших продуктовых менеджеров в команду VK.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Первый этап пройдёт в онлайн-формате с 6 апреля по 31 мая. Участников ждут лекции от руководителей продуктовых направлений «ВКонтакте», гостевые встречи с экспертами VK, разборы домашних заданий и работа над сквозным кейсом — от поиска проблемы до запуска эксперимента. По итогам этапа лучшие студенты будут приглашены на собеседование для участия в очной части программы.Офлайн-буткемп состоится с 6 по 19 июля в Москве и Санкт-Петербурге. Первая неделя пройдёт в офисах компании: участники разделятся на команды и будут работать над реальным продуктовым кейсом под руководством менторов. Вторая неделя — выездной лагерь, где работа над проектами совмещается с воркшопами, мастер-классами, нетворкингом и спортивными активностями.Финал программы включает защиту проектов перед топ-менеджерами VK и продуктовыми экспертами. Выпускной состоится на VK Fest в Москве. Выпускники буткемпа, показавшие лучшие результаты, получат предложения о работе в продуктовых командах компании в Москве и Санкт-Петербурге.«Мы запускаем буткемп, чтобы вырастить новое поколение продактов в рамках продуктовой культуры VK. Это не просто цикл лекции, а полноценный карьерный лифт в IT. Участникам предстоит решать реальные продуктовые задачи, с которыми ежедневно работает команда ВКонтакте. Ребята пройдут весь цикл работы над продуктом и добавят кейсы в свое портфолио. Лучшие участники смогут присоединиться к нашей команде уже этим летом и работать над развитием продуктов с многомиллионной аудиторией», — отмечает директор по продукту ВКонтакте Евгений Васильев.«VK Education впервые запускает такую интенсивную программу в формате буткемпа с динамичным погружением в продуктовую среду VK. Мы построили ее так, чтобы участники с первых дней работали с реальными задачами и экспертами ВКонтакте. Мы ждем заряженных, активных ребят, которые хотят развиваться в сфере продакт-менеджмента и готовы присоединиться к команде VK», — комментирует заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.К старту буткемпа выйдет специальный выпуск IT-шоу VK Education Talks, посвящённый продуктовому менеджменту. В новом эпизоде эксперты VK и приглашённый гость помогут разобраться в теме. Все выпуски шоу публикуются эксклюзивно в «VK Видео».